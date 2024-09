Nederland breidt exportcontrolemaatregel voor geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders uit

Per 7 september 2024 wordt de nationale exportcontrolemaatregel voor geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders uitgebreid. Vanaf die datum geldt voor de export van meer soorten geavanceerde productieapparatuur een nationale vergunningplicht. Dat heeft minister Reinette Klever (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp) vrijdag bekendgemaakt in de Staatscourant. De nieuwe vergunningplicht is een uitbreiding van de nationale exportcontrolemaatregel die sinds 1 september 2023 geldt. De maatregel is gericht op een zeer specifieke technologie in de productiecyclus van halfgeleiders, de zogenoemde deep ultra violet lithografische apparatuur.

Minister Klever: ‘Ik neem deze beslissing voor onze veiligheid. We zien dat door technologische ontwikkelingen er meer veiligheidsrisico’s zijn bij de export van deze specifieke productieapparatuur. Zeker in de huidige geopolitieke context. Nederland heeft een unieke en leidende positie. Dat gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die we serieus nemen. Het is goed dat onze industrie weet waar ze aan toe is. Daarbij zijn we zorgvuldig en gericht te werk gegaan, om de wereldwijde handelsstromen en waardeketens zo min mogelijk te verstoren.’

Met deze apparatuur kunnen in combinatie met technologieën uit andere landen geavanceerde halfgeleiders worden geproduceerd. Zulke halfgeleiders kunnen op hun beurt weer een belangrijke rol spelen in geavanceerde militaire toepassingen. Ongecontroleerde export van de productieapparatuur heeft dus gevolgen voor Nederlandse veiligheidsbelangen.

De nationale vergunningplicht houdt in dat ook bij de export van deze geavanceerde productieapparatuur voortaan een exportvergunning moet worden aangevraagd. Het kabinet bepaalt per aanvraag of de vergunning wordt toegekend. Er is dus geen sprake van een exportverbod. De nationale maatregel geldt voor uitvoer uit Nederland naar bestemmingen buiten de EU.

In de ministeriële regeling zijn daarnaast technische en tekstuele aanpassingen doorgevoerd om de bestaande maatregel voor uitvoeringsinstanties en de industrie te verduidelijken. Bekijk de Staatscourant 2024, 29008 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl).