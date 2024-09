Volgende stap voorbereiding nieuwe kerncentrales: intentieverklaring voor Rijk-Regiopakket en onderzoek nieuwe gebieden

Minister Hermans van Klimaat en Groene Groei heeft vandaag een intentieverklaring ondertekend met de provincie Zeeland en gemeente Borsele over de totstandkoming van een Rijk-Regiopakket. Omdat Borsele als voorkeurslocatie is aangewezen door het kabinet bekijken Rijk en regio samen hoe de regio zo goed mogelijk kan inspelen op de kansen van de mogelijke bouw en de impact op de omgeving zoveel mogelijk beperkt blijft. Raymond Knops is vandaag aangesteld als gebiedsverbinder om te helpen met het Rijk-Regiopakket. Daarnaast gaat het ministerie in overleg met de omgeving kijken of er naast Borssele/Vlissingen (Sloegebied) en Maasvlakte I mogelijk ook geschikte locaties in Terneuzen en Maasvlakte II zijn voor de komst van twee nieuwe kerncentrales.

Minister Hermans van Klimaat en Groene Groei: “We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe kerncentrales. We werken toe naar een duurzame en diverse energievoorziening, zodat we minder afhankelijk van andere landen worden. Kernenergie speelt daar een belangrijke rol in. Het onderzoeken van mogelijk geschikte locaties is een belangrijke stap. Ik ben blij dat ik vandaag heb gesproken met medeoverheden en omwonenden uit de regio van Borsele, waaronder de deelnemers van de Borselse en Zeeuwse Voorwaarden.”

Extra gebieden onderzoeken

Het ministerie is begin dit jaar de projectprocedure gestart om tot een locatie te komen voor de bouw van 2 nieuwe kerncentrales. Ruim 1.300 mensen en organisaties hebben hierop gereageerd. De reacties zijn vanaf vandaag openbaar en de worden momenteel door het ministerie op (milieu)technische aspecten getoetst, zoals de beschikbaarheid van koelwater en energie-infrastructuur. Als locaties aan de voorwaarden voldoen kunnen deze aan het onderzoeksplan worden toegevoegd.

Daarnaast is het vestigingsbeleid (waarborgingsbeleid) voor grote kerncentrales geactualiseerd. Uit deze actualisatie komen twee aanvullende gebieden naar voren, de Tweede Maasvlakte en de gemeente Terneuzen, waar mogelijk geschikte locaties voor nieuwe kerncentrales zijn. Het ministerie gaat in overleg met de betrokken gemeenten, provincies en havenbedrijven onderzoeken of er in deze gebieden specifieke locaties zijn die mogelijk geschikt zijn. Als dit het geval is worden deze specifieke locaties opgenomen in het onderzoeksplan.

Rijk-Regiopakket

Het kabinet werkt parallel aan verschillende trajecten om de bouw van twee nieuwe kerncentrales voor te bereiden. Omdat Borssele eerder als voorkeurslocatie is aangewezen door het kabinet, is de vorming van een Rijk-Regiopakket met de gemeente Borsele en provincie Zeeland daar onderdeel van. In dit pakket worden de afspraken over de wensen en voorwaarden voor de bouw van twee kerncentrales vastgelegd. Het doel is om de impact van de mogelijke bouw te beperken en in te spelen op de kansen voor de regio. De Borselse en Zeeuwse voorwaarden zijn hier een belangrijke basis voor.

De Rijksoverheid, provincie en gemeente hebben vandaag met een intentieverklaring afspraken gemaakt over de totstandkoming hiervan. Voormalig minister Raymond Knops is door de overheden benoemd als gebiedsverbinder en zal als onafhankelijk adviseur helpen met de uitwerking van het pakket. Als er voor een andere locatie wordt gekozen voor de bouw van twee kerncentrales zal het kabinet met de betreffende regio in gesprek gaan welke voorwaarden relevant zijn.