Minder verkeersovertredingen in 2e tertiaal, vooral op snelheid

Er zijn in de maanden mei, juni, juli en augustus ruim 200.000 verkeersboetes minder uitgeschreven dan in dezelfde periode in 2023. De daling is bij bijna alle soorten overtredingen te zien, maar vooral bij snelheidsovertredingen en controles door de politie.

In totaal werden in het tweede tertiaal van 2024 2.901.661 verkeersovertredingen op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv), de zogenoemde Mulder-boetes, uitgeschreven. Dat is 7,6 procent minder dan in dezelfde periode van 2023 (3.139.438 boetes).

Werkzaamheden

De daling zat vooral bij de snelheidsovertredingen. Voor een deel lijkt dit toe te schrijven aan werkzaamheden aan de weg en de systemen. Alle flitspalen en sommige trajectcontrolemiddelen worden dit en volgend jaar vervangen en daarom werken ze (tijdelijk) niet. Overigens komen sommige flitspalen niet terug op de locatie waar ze stonden. Bij de politie lopen aanbestedingen van mobiele systemen.

Pilot 30 km/u

In Amsterdam wordt sinds juni van dit jaar in de vorm van een pilot gecontroleerd op 30 km/u. De (flex)flitspalen registreerden duizenden overtredingen in de afgelopen maanden. De resultaten van de pilot worden later dit jaar geëvalueerd.