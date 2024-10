Eén op de tien Nederlanders vorig jaar online opgelicht

Wie de misleidingstechnieken herkent, verkleint de kans om online opgelicht te worden. Een mail van je bank om met spoed je gegevens te actualiseren. Of een melding dat er een belangrijk bestand voor je klaarstaat. In 2023 hadden twee op de drie Nederlanders van 15 jaar en ouder te maken met e-mails of andere berichten van online criminelen. Eén op de tien werd daadwerkelijk slachtoffer van online oplichting1. Dat zijn 1,4 miljoen mensen. Om mensen te wapenen tegen online oplichting voert de Rijksoverheid in de cybersecuritymaand oktober de campagne ‘Laat je niet interneppen’.

Een veelvoorkomende vorm van cybercrime is phishing. Bij phishing doet de dader zich voor als iemand anders met het doel om geld of toegang tot persoonsgegevens te krijgen. Twee op de drie Nederlanders van 15 jaar en ouder hebben in 2023 ten minste een keer een phishing e-mail- of ander bericht ontvangen. Linda was één van hen. “Ik stond net op de camping en was de hele dag bezig geweest om alle spullen uit te pakken. Toen ik eindelijk zat, kreeg ik een berichtje van de Belastingdienst dat ik was vergeten om te betalen en direct € 377,77 moest overmaken. Omdat ik net mijn eigen onderneming was gestart, vond ik het een vanzelfsprekend bericht. Ik heb op de link geklikt, al mijn gegevens ingevuld en het openstaande bedrag direct betaald. Omdat ik geen bevestiging kreeg, heb ik later met de Belastingdienst gebeld. Tijdens het gesprek werd meteen gezegd dat er nooit om persoonlijke gegevens wordt gevraagd of een betaalverzoek wordt verstuurd door de Belastingdienst. Dat wist ik eigenlijk ook wel, maar door de tijdsdruk en de timing dacht ik daar helemaal niet meer aan.”

Yoanne Spoormans, specialist cybercrime bij de politie zegt:

“Online oplichting kan iedereen overkomen. Cybercrime is steeds lastiger te herkennen. Online criminelen maken gebruik van misleidingstechnieken zoals tijdsdruk of ze doen zich voor als een organisatie. Zo zie je nu veel nepberichten en e-mails van overheidsinstanties, zoals de gemeente of de Belastingdienst met een linkje in het bericht. Op deze manier proberen online criminelen gegevens te stelen om toegang te krijgen tot andere accounts of geld te verdienen door de gegevens door te verkopen. Mijn advies: Check altijd de afzender wanneer je een e-mail of ander bericht ontvangt. Blijf je twijfelen? Klik het bericht dan weg.”

Herken de interneptechnieken van online oplichters

Ze doen zich voor als een ander: online criminelen doen zich voor als een familielid of vriend. Of ze misbruiken in hun e-mails en berichten de naam en de huisstijl van bekende organisaties, zoals de overheid, een pakketdienst of bank. Zo lijkt het net of je de e-mails en berichten kan vertrouwen.

online criminelen doen zich voor als een familielid of vriend. Of ze misbruiken in hun e-mails en berichten de naam en de huisstijl van bekende organisaties, zoals de overheid, een pakketdienst of bank. Zo lijkt het net of je de e-mails en berichten kan vertrouwen. Ze maken misbruik van je emoties: online criminelen spelen vaak in op je emoties. Ze proberen je nieuwsgierig of bang te maken. Ze maken daarbij misbruik van je vertrouwen, medelijden of onwetendheid.

online criminelen spelen vaak in op je emoties. Ze proberen je nieuwsgierig of bang te maken. Ze maken daarbij misbruik van je vertrouwen, medelijden of onwetendheid. Ze gebruiken tijdsdruk: online criminelen willen dat je iets snel doet en zetten je onder druk. Je krijgt geen tijd om ze te ontmaskeren. Neem toch de tijd om na te denken, een organisatie zoals de bank of de overheid zal je nooit onder druk zetten om snel te handelen.

online criminelen willen dat je iets snel doet en zetten je onder druk. Je krijgt geen tijd om ze te ontmaskeren. Neem toch de tijd om na te denken, een organisatie zoals de bank of de overheid zal je nooit onder druk zetten om snel te handelen. Ze doen alsof er een noodgeval is: online criminelen doen net of iets helemaal misgaat als je niet snel doet wat ze zeggen. Ze zeggen bijvoorbeeld dat je rekening of account wordt geblokkeerd als je je gegevens niet bijwerkt of als je niet betaalt. Zo proberen ze te voorkomen dat je gaat twijfelen aan hun verhaal en spelen in op angst.

online criminelen doen net of iets helemaal misgaat als je niet snel doet wat ze zeggen. Ze zeggen bijvoorbeeld dat je rekening of account wordt geblokkeerd als je je gegevens niet bijwerkt of als je niet betaalt. Zo proberen ze te voorkomen dat je gaat twijfelen aan hun verhaal en spelen in op angst. Ze bieden een buitenkans aan: online criminelen gebruiken kortingen of te mooie acties om jou te verleiden. Deze grote kortingen of zeldzame buitenkansjes blijken dan inderdaad te mooi om waar te zijn.

online criminelen gebruiken kortingen of te mooie acties om jou te verleiden. Deze grote kortingen of zeldzame buitenkansjes blijken dan inderdaad te mooi om waar te zijn. Ze maken het persoonlijk: online criminelen weten iets persoonlijks van je of doen alsof ze dat weten. Ze gebruiken informatie die zij over jou op internet hebben gevonden. Dan lijkt het of ze je kennen.

online criminelen weten iets persoonlijks van je of doen alsof ze dat weten. Ze gebruiken informatie die zij over jou op internet hebben gevonden. Dan lijkt het of ze je kennen. Ze zijn heel erg vriendelijk: online criminelen proberen je vertrouwen te winnen door heel erg vriendelijk en behulpzaam te zijn. Ze doen alsof ze je vriend zijn. Het lijkt niet alsof ze slechte bedoelingen hebben. Zo winnen ze je vertrouwen.

Bij twijfel, klik weg

Weet je niet zeker of een mail of bericht echt is? Het is altijd goed om te checken of een afzender, verhaal, link of organisatie wel echt is. Twijfel je nog steeds? Klik het bericht dan weg.

Op laatjenietinterneppen.nl vind je meer informatie over hoe je online misleiding kunt herkennen. Ook staat op deze website waar je hulp kunt vinden als dat nodig is.

Laat je niet interneppen

De meerjarige campagne van het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties roept mensen op om goed de afzender van online berichten te checken en bij twijfel weg te klikken.

[1] CBS 2024 – Veiligheidsmonitor 2023, Online criminaliteit: https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/rapportages/2024/veiligheidsmonitor-2023/5-online-criminaliteit

