Voorkomen en verminderen langdurige afwezigheid leerlingen en mbo-studenten

Nog te vaak zitten kinderen en jongeren langdurig thuis zonder onderwijs. Om schooluitval beter in beeld te krijgen, te voorkomen én terug te dringen is het wetsvoorstel Terugdringen Schoolverzuim van staatssecretaris Mariëlle Paul van Funderend Onderwijs en Emancipatie naar de Tweede Kamer verstuurd. Met dit wetsvoorstel kunnen basisscholen, middelbare scholen en mbo-instellingen sneller, beter en preventief actie nemen bij afwezigheid van leerlingen en mbo-studenten. Ook neemt het aantal langdurige vrijstellingen van de leerplicht af.

Staatssecretaris Mariëlle Paul: “Kinderen horen zoveel mogelijk naar school te gaan, waar ze kennis en kunde opdoen en zich ook in brede zin kunnen ontwikkelen. Het aantal kinderen dat geen onderwijs volgt is nog altijd te hoog en moet omlaag. Met dit wetsvoorstel worden leerlingen eerder gemist op school en kunnen scholen leerlingen goed en op tijd helpen.”

Het wetsvoorstel Terugdringen Schoolverzuim zorgt er onder andere voor dat scholen een betere en preventieve aanpak maken. Ook zorgt het wetsvoorstel voor een goede registratie en monitoring van de aan- en afwezigheid van kinderen en jongeren tot 18 jaar die nog onder de leerplicht en kwalificatieplicht vallen. Doordat scholen aanwezigheid eerder in beeld hebben kunnen zij sneller, op tijd en gericht in actie komen. Bijvoorbeeld doordat een mentor in een vroeger stadium extra aandacht aan een leerling besteedt of doordat scholen op tijd een jeugdarts betrekken. Met een betere registratie komt er daarnaast een completer beeld van de omvang van de groep kinderen die geen onderwijs volgt. Bovendien verbetert hierdoor ook de samenwerking van scholen met leerplichtambtenaren en samenwerkingsverbanden, doordat zij duidelijke afspraken maken over wie wanneer wordt betrokken.

Minder langdurige vrijstellingen van de leerplicht

Kinderen die vanwege lichamelijke of psychische redenen geen onderwijs volgen kunnen straks met ingang van de wet een vrijstelling ontvangen voor een kortere periode. Door voortaan te kijken naar wat er op het gebied van onderwijs wél mogelijk is in de ontwikkeling van het kind, kan de vrijstelling voor een flexibelere periode afgegeven worden. Dit geeft kinderen en jongeren perspectief om toe te werken naar een passende vorm van onderwijs.

Het wetsvoorstel is samen met betrokken partijen, waaronder ouders en leerplichtambtenaren, tot stand gekomen. Om extra administratieve lasten voor scholen te beperken wordt de wijze van registreren eenduidig en sluit die aan op wat scholen al doen. Het streven is om de wet in augustus 2025 in werking te laten treden.