Werken met bijzondere informatie vraagt om constante toetsing en alertheid

De informatiebeveiliging ten aanzien van bijzondere informatie bij de NCTV en de politie was niet op orde. Daarnaast moeten de NCTV en de politie beter voorbereid zijn op misbruik door medewerkers met gerechtvaardigde toegang tot bijzondere informatie. Dat zijn de belangrijkste conclusies van het onderzoek door de Auditdienst Rijk naar de omgang met bijzondere informatie bij de NCTV en de politie. Minister van Justitie en Veiligheid David van Weel neemt de aanbevelingen van de Auditdienst Rijk over.

Minister van Weel: “Het blijft van groot belang om geldende procedures en voorschriften voor informatiebeveiliging na te leven. Informatiebeveiliging is nooit af en maatregelen moeten daarom constant worden getoetst en aangescherpt. Daar wordt al hard aan gewerkt. De NCTV en politie zijn direct na de aanhoudingen gestart met het verbeteren van de informatiebeveiliging en hebben de afgelopen periode de omgang met bijzondere informatie verbeterd. De aanbevelingen van de Auditdienst Rijk zijn van grote waarde in dit verdere proces en worden in zijn geheel meegenomen. Nu is het zaak om te blijven werken aan continue verbetering en een verhoogd bewustzijn”

Naar aanleiding van de aanhouding in oktober 2023 van twee personen op verdenking van het bezitten en naar buiten brengen van staatsgeheime informatie, is er door de minister van Justitie en Veiligheid een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de omgang met bijzondere informatie bij de NCTV en de politie. De Auditdienst Rijk heeft gekeken naar de situatie zoals die was op 1 oktober 2023.

Een deel van de aanbevelingen zijn feitelijk al opgevolgd met maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van de aanhoudingen in oktober 2023 door de NCTV en politie. Alle aanbevelingen van de Auditdienst Rijk worden volop betrokken bij verdere verbeteringen en verhoging van het bewustzijn in de omgang met bijzondere informatie. Minister van Weel heeft de Auditdienst Rijk gevraagd aanvullend onderzoek te doen bij de NCTV naar de opvolging van de aanbevelingen en waar nodig aanvullende aanbevelingen te doen. De politie gaat de aanbevelingen opnemen in de interne auditcyclus en zal aan de Auditdienst rapporteren over de voortgang.