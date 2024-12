Nieuwe regelingen BZK vanaf 1 januari 2025

Bij de start van het nieuwe jaar gaan er ook enkele nieuwe regelingen en wetten in. Daarnaast wordt vanaf 1 januari 2025 uitvoering gegeven aan enkele afspraken die eerder zijn gemaakt, bijvoorbeeld met de Tweede Kamer. Voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaat het bijvoorbeeld om de volgende wijzigingen.

Nieuwe ambtseed

Vanaf januari 2025 leggen ambtenaren die in dienst komen bij de rijksoverheid een nieuwe versie van de ambtseed af. Deze geeft beter aan waar ambtenaren voor staan en hoe zij willen werken; op basis van gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en respect. Ook maakt de nieuwe tekst van de eed duidelijker dat ambtenaren werken in het algemeen belang voor onze samenleving.

Wet versterking participatie op decentraal niveau

Daarnaast wordt de wet Versterking participatie op decentraal niveau van kracht. Met deze wet wil het kabinet betrokkenheid van inwoners bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid van hun gemeente, provincie, waterschap of openbaar lichaam in Caribisch Nederland versterken. Ook wordt het uitdaagrecht, als specifieke vorm van participatie, nu wettelijk verankerd.

Woo-dashboard

Verder gaat er een eerste versie van een dashboard live dat inzicht geeft in de afhandeling van Woo-verzoeken bij ministeries. Dit dashboard is publiek toegankelijk en verbetert de manier waarop de rijksoverheid op dit moment informatie geeft over Woo-verzoeken, zoals via Kamerbrieven. De gegevens op het dashboard zullen per kwartaal worden bijgewerkt.