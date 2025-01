Klever: aanscherping exportcontrole op geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders

Nederland past per 1 april 2025 de nationale exportcontrolemaatregel aan voor geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders. Vanaf die datum geldt voor meer soorten technologie een nationale vergunningplicht.

Het gaat bijvoorbeeld om specifieke meet- en inspectieapparatuur die gebruikt kunnen worden bij de productie van geavanceerde halfgeleiders. Dat heeft minister Reinette Klever (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp) woensdag bekendgemaakt in de Staatscourant. De uitbreiding van de maatregel is gericht op een zeer beperkt aantal technologieën en goederen.

Minister Klever: "We vinden het belangrijk dat we controle behouden over wie welke technologie in handen krijgt. Als kabinet houden we de technologie voor de productie voor halfgeleiders heel goed in de gaten. Bij technologische ontwikkelingen kan het nodig zijn ook de regels aan te passen. We zien meer veiligheidsrisico’s bij ongecontroleerde export van deze specifieke apparatuur. Daarom is hiervoor voortaan een exportvergunning nodig."

De nieuwe vergunningplicht is de tweede aanpassing van de nationale exportcontrolemaatregel die sinds 1 september 2023 geldt.

Veiligheidsrisico’s

Tot op heden zag de nationale maatregel toe op een aantal zeer specifieke technologieën in de productiecyclus van halfgeleiders, zoals de zogenoemde lithografische apparatuur. Een beperkte set technologieën voor andere stappen in het productieproces wordt nu ook vergunningplichtig. De veiligheidsrisico’s van ongecontroleerde export van deze technologie zijn toegenomen. Zij kan worden gecombineerd met technologieën uit andere landen om geavanceerde halfgeleiders te maken. Zulke geavanceerde halfgeleiders kunnen op hun beurt weer een belangrijke rol spelen in geavanceerde militaire toepassingen.

Vergunningen

De nationale vergunningplicht houdt in dat ook bij de export van deze technologieën voortaan een exportvergunning moet worden aangevraagd. Het kabinet bepaalt per aanvraag of de vergunning wordt toegekend. De nationale maatregel geldt voor uitvoer uit Nederland naar alle bestemmingen buiten de EU. Er is geen sprake van een exportverbod.

De halfgeleiderindustrie is internationaal. Nederland speelt daarin een unieke rol. Het is belangrijk dat we de chipindustrie niet onnodig verstoren. Bij de uitbreiding van de exportcontrolemaatregel zijn we dan ook zo precies mogelijk te werk gegaan’", aldus Klever.

In de ministeriële regeling zijn daarnaast juridisch-technische en tekstuele aanpassingen doorgevoerd, onder meer om de bestaande maatregel voor uitvoeringsinstanties en de industrie te verduidelijken.