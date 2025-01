Subsidieregeling amateursportorganisaties voor 2025 overvraagd

Het budget van €74 miljoen voor de subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA) voor 2025 is overvraagd. Op 13 januari waren er 2.503 aanvragen ingediend met een aanvraagwaarde van ruim €97 miljoen.

Het aanvraagportaal van de subsidieregeling BOSA sluit zodra het totaal aangevraagde subsidiebedrag 155% van het budget bedraagt. Dit is zo in de regeling opgenomen. Met deze marge voor het sluiten van het aanvraagportaal wordt voorkomen dat er onnodig nieuwe aanvragen worden ingediend en dat toekomstige aanvragers schijnzekerheid hebben ten aanzien van hun aanvraag. Dit betekent dat het aanvraagportaal wordt gesloten zodra er in 2025 €114,7 miljoen subsidie is aangevraagd.

Staatssecretaris Vincent Karremans: “Het is goed om te zien dat sportverenigingen de subsidieregeling goed en snel hebben kunnen vinden. De vraag overstijgt daardoor nu al wel het budget van de BOSA. Daarom heeft het kabinet er voor gezorgd dat amateursportorganisaties in 2025 voor verduurzamingsmaatregelen ook gebruik kunnen maken van een grotere subsidieregeling, namelijk de DUMAVA.”

Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)

In 2025 kunnen sportverenigingen kiezen of zij voor verduurzamingsmaatregelen een beroep willen doen op de BOSA of de DUMAVA. De DUMAVA-regeling komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen. De subsidieregeling DUMAVA gaat open op maandag 2 juni 2025 en heeft een subsidiebudget van €345 miljoen. Meer informatie over DUMAVA is hier te vinden.

Meer informatie over de verschillen tussen beiden regelingen is hier te vinden.

Naast de openstelling van de DUMAVA wordt er ook gekeken door VWS, samen met de ministeries van VRO en KGG, hoe op basis van het rapport “Amateursport fit voor de toekomst” de verduurzaming van de sport blijvend kunnen stimuleren waarmee ook de continuïteit en betaalbaarheid van sportverenigingen wordt bevorderd.

Webinar voor amateursportverenigingen

Donderdag 20 februari organiseert RVO in samenwerking met het Ministerie van VWS een webinar waarin amateursportverenigingen uitleg gegeven wordt over de aanvraagprocedure en voorwaarden van DUMAVA-regeling.