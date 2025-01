Vernieuwd dashboard geeft informatie over duurzaamheid van meeste Nederlandse supermarkten

Op 28 januari is het vernieuwde Dashboard Duurzaamheid Supermarkten live gegaan. Deze website geeft inzicht in de mate waarin Nederlandse supermarkten bijdragen aan een houdbaar voedselsysteem. Met het dashboard komt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) tegemoet aan een motie die opriep de bijdrage van supermarkten aan dit voedselsysteem inzichtelijk te maken.

Alle grotere supermarkten in Nederland

De vorige versie van het dashboard verscheen in maart 2024, met daarin de duurzaamheidsdata van de 5 grootste Nederlandse supermarktketens over 2022. Aan deze tweede, vernieuwde, versie van het dashboard hebben bijna alle grotere supermarktketens in Nederland gegevens over 2023 aangeleverd. Wageningen Social & Economic Research heeft een uitvraag naar deze gegevens gedaan bij deze supermarktketens.

Europese wetgeving over transparantie

Vanaf 2024 is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in werking getreden. Dat betekent dat bedrijven vanuit Europa gefaseerd verplicht worden om te rapporteren over hun impact op mens, milieu en maatschappij. Ook grotere supermarktketens krijgen te maken met de CSRD, waardoor dat zij transparantie over duurzaamheid moeten bieden. De nieuwe versie van het dashboard bevat gegevens over het jaar 2023. Supermarkten waren toen nog niet verplicht om deze data openbaar te maken. Het is daarom positief om te zien dat de meeste supermarkten al proactieve stappen zetten richting meer transparantie.

Completer beeld

Dankzij de bijdrage van de grotere supermarktketens is het dashboard nu veel completer en geeft het meer inzicht in hoe supermarkten het doen op het gebied van duurzaamheid. Dat gebeurt aan de hand van verschillende indicatoren die gaan over thema's zoals biodiversiteit en ecosystemen, voedselverspilling, keurmerken en klimaat. Daarnaast hebben de supermarkten hun eigen doelstellingen op het gebied van biologisch aanbod aan het dashboard toegevoegd.

Nog niet alle indicatoren zijn voor alle supermarkten compleet aangeleverd, maar het nieuwe dashboard geeft al een heel goed beeld. Zo is bijvoorbeeld te zien dat supermarkten goede stappen zetten bij het tegengaan van voedselverspilling in de eigen bedrijfsvoering. Op eiwittransitie is te zien dat er nog actie van supermarkten nodig is om de eigen doelstellingen te halen. Later dit jaar volgt een nieuwe versie van het dashboard. In samenwerking met supermarkten en maatschappelijke organisaties, zal het dashboard worden doorontwikkeld en worden er indicatoren waar nodig aangepast.

Bruikbaar voor meer onderzoeken

De gegevens die zijn opgehaald en gepubliceerd op het dashboard, zijn ook te gebruiken voor andere onderzoeken. Het dashboard kan bijvoorbeeld gebruikt worden door NGO’s, beleidsmakers en journalisten. Daarnaast kunnen supermarkten zelf zien hoe ze op het gebied van duurzaamheid presteren ten opzichte van andere supermarkten.