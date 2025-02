Opnieuw extra steun bij lezen, schrijven en rekenen

Vanaf vandaag kunnen basisscholen en middelbare scholen opnieuw subsidie aanvragen om leerlingen beter te leren lezen, schrijven en rekenen. Deze subsidie wordt sinds eind 2022 beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW), en daarmee zijn inmiddels al ruim 1,5 miljoen leerlingen bereikt. Met deze laatste subsidieronde wil het ministerie dat nog eens 1 miljoen leerlingen extra ondersteuning krijgen om de basisvaardigheden te versterken. Het streven is om in totaal 95% van alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs te bereiken. Om blijvend te kunnen werken aan betere lees-, schrijf- en rekenvaardigheden, komt er vanaf 2027 een nieuwe vorm van bekostiging die de subsidie vervangt: de gerichte bekostiging.

Staatssecretaris Mariëlle Paul (Funderend Onderwijs en Emancipatie): “Steeds meer scholen maken extra werk van lezen, schrijven en rekenen. Alles om te zorgen dat hun leerlingen die cruciale vaardigheden goed beheersen. Hartstikke goed! Omdat dit een zaak van lange adem is, mag onze aandacht niet verslappen. Daarom blijven we scholen ondersteunen, ook op de langere termijn.”

Subsidie verbetering basisvaardigheden

In de vierde en laatste subsidieronde is voor scholen die nog niet eerder vanuit het Masterplan basisvaardigheden subsidie hebben ontvangen in totaal 512 miljoen euro beschikbaar, 615 euro per leerling. Met dit geld kunnen scholen bijvoorbeeld trainingen organiseren voor leraren, een taal- of rekencoördinator aanstellen, specifieke leermiddelen aanschaffen of zorgen dat leerlingen extra lessen taal of rekenen krijgen.

Scholen die van de Inspectie van het Onderwijs een oordeel ‘zeer zwak’ of ‘onvoldoende’ hebben gekregen worden specifiek benaderd om een subsidieaanvraag in te dienen.

De subsidie wordt door scholen in ieder geval ingezet op taal of rekenen-wiskunde en waar nodig ook op digitale geletterdheid of burgerschap.

Weg omhoog

Uit de laatste voortgangsrapportage van het Masterplan basisvaardigheden eind vorig jaar, bleek dat scholen de weg omhoog vinden als het gaat om de leerprestaties van leerlingen op de basisvaardigheden. Het merendeel van vooral scholen in het primair onderwijs ervaart een merkbare vooruitgang bij hun leerlingen. Tegelijkertijd blijft de urgentie groot om deze prestaties te verbeteren, vooral in het voortgezet onderwijs.

Gerichte bekostiging

Om hier werk van te kunnen blijven maken, krijgen scholen vanaf 1 januari 2027 geld via een nieuwe vorm van bekostiging, de gerichte bekostiging. Alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs krijgen dan vanzelf geld voor het verbeteren van lees-, schrijf- en rekenvaardigheden. Scholen hoeven hiervoor geen aanvraag meer te doen. Dat scheelt hen tijd en administratie. Na vijf jaar wordt gekeken of de gerichte bekostiging moet worden verlengd of kan worden toegevoegd aan de reguliere bekostiging. Het wetsvoorstel dat dit regelt, is onlangs in consultatie gegaan.

Staatssecretaris Paul: “Ik wil zeker weten dat extra geld ook daadwerkelijk daaraan wordt besteed waarvoor het is bedoeld. Met gerichte bekostiging is dit mogelijk. Bovendien geeft het scholen meer zekerheid hoeveel geld ze te besteden hebben en kunnen ze plannen voor de langere termijn maken.”

Subsidies

De gerichte bekostiging draagt hiermee bij aan het verminderen van het aantal subsidies voor scholen, zoals het kabinet in het Hoofdlijnenakkoord heeft afgesproken. Ondertussen wordt ook samen met vertegenwoordigers uit het onderwijsveld gekeken naar manieren om het aantal subsidies te verminderen. Dit wordt meegenomen in de uitwerking van het Herstelplan kwaliteit onderwijs. In sommige situaties zullen subsidies nodig blijven om tijdelijk een kortdurende impuls te geven aan groepen scholen.