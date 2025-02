Koning en Staatssecretaris Rummenie op werkbezoek naar kweker en teler in Noord-Holland

Zijne Majesteit de Koning brengt woensdagmiddag 12 maart samen met staatssecretaris van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur, Jean Rummenie, een werkbezoek aan een paprikateler in Andijk en een tulpenkweker in Hem.

Het werkbezoek start bij paprikateler Jansen waar de Koning en de staatssecretaris een rondleiding krijgen door de paprikakas. Het bedrijf zet innovatieve methodes in om zo min mogelijk fossiele energie te gebruiken, bijvoorbeeld door de inzet van aardwarmte. Tot slot spreken ze met telers en vertegenwoordigers uit de regio over het verder verduurzamen van de sector.

Daarna gaan Koning Willem-Alexander en staatssecretaris Rummenie naar tulpenkwekerij Ronico, een familiebedrijf in Hem. In deze gloednieuwe en hypermoderne energiezuinige kas krijgen ze uitleg over het bedrijf en een toelichting op de innovatieve ontwikkelingen in de kas. Aansluitend gaan ze in gesprek met een aantal betrokken partijen over het gebruik van robotisering in de sector in relatie tot arbeidsmigratie en over de uitdagingen om energieneutraal te kunnen ondernemen.

De Koning legt regelmatig werkbezoeken af met een minister of staatssecretaris. Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden laten de bewindspersonen de effecten van het beleid zien.