Nederland zet in op €200 miljoen voor AI-fabriek in Groningen

Kunstmatige intelligentie (AI) is de technologie die onze economie, veiligheid en manier van leven de komende jaren gaat bepalen. Maar op dit moment komen de belangrijkste innovaties uit de Verenigde Staten en China. Dat maakt Europa, en dus ook Nederland, te afhankelijk van anderen. Voor zowel onze digitale onafhankelijkheid als economische kracht moeten we dat niet willen. Daarom zetten kabinet en regio samen in op €200 miljoen financiering voor een Nederlandse AI-fabriek in Groningen.

De AI-fabriek is een krachtige innovatiehub waar ondernemers, onderzoekers en overheden samen bouwen aan de technieken van morgen en kennis delen. Bedrijven experimenteren met AI-toepassingen, data veilig opslaan en gebruikmaken van een supercomputer met enorme rekenkracht. Het wordt een broedplaats voor innovatie, van slimme landbouw tot betere zorg, en van energienetwerken tot veiligheid, defensie en maakindustrie.

Minister Karremans (Economische Zaken): "AI gaat onze economie en samenleving fundamenteel veranderen. Maar wie de techniek niet zelf ontwikkelt, is afhankelijk van anderen. Daarom zetten we vol in op een sterke, Nederlandse AI-infrastructuur. Dit is geen luxe, maar pure noodzaak om onze digitale onafhankelijkheid én concurrentiekracht te behouden."

De investering komt voort uit een krachtige samenwerking tussen het Rijk, de regio Groningen/Noord-Drenthe en Europese partners. Het kabinet draagt €70 miljoen bij, de regionale bestuurders dragen vanuit de Economische Agenda Nij Begun nog eens €60 miljoen bij. Het kabinet heeft bovendien samen met een consortium van SURF, AIC4NL, TNO en Samenwerking Noord een Europese cofinancieringsaanvraag van €70 miljoen ingediend. Daarmee kan de totale investering op €200 miljoen uitkomen.



Groningen is de beoogde locatie voor deze AI-fabriek. De regio heeft een sterk netwerk van onderwijsinstellingen en innovatieve bedrijven, de technische kennis en ruimte.



Deze investering is meer dan technologie alleen. Het is een keuze voor economische groei, voor onafhankelijkheid en voor een sterke toekomst voor Nederland. Als de aanvraag volgens planning verloopt, wordt de AI-fabriek in 2026 in gebruik genomen en draait de supercomputer begin 2027 op volle kracht.

Lees hier de Kamerbrief over de AI-fabriek in Groningen.