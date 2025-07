Werknemers worden beter beschermd bij faillissement

Als een onderneming failliet gaat, heeft dat grote gevolgen voor de werknemers. Met het wetsvoorstel overgang van onderneming in faillissement (Wovof) willen staatssecretaris Rechtsbescherming Struycken en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Hijum werknemers beter beschermen als een failliete onderneming een doorstart maakt. Ook creëert het wetsvoorstel een extra drempel tegen misbruik van faillissement om ontslagbescherming van werknemers te omzeilen. De ministerraad heeft vandaag ingestemd met het voorleggen van het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State.

Staatssecretaris Struycken: “Op dit moment worden werknemers buiten een faillissement goed beschermd, maar werknemers verliezen deze bescherming bij een faillissement. Met deze wet brengen we deze verschillen in bescherming meer met elkaar in balans in geval van een doorstart uit faillissement.”

Betere bescherming werknemers

Het wordt verplicht om de meeste werknemers mee te nemen bij een doorstart. Zo worden werknemers beter beschermd en komt er een extra drempel voor misbruik van de faillissementsprocedure. De doorstart mag op zichzelf niet langer een reden zijn om werknemers geen arbeidsovereenkomst aan te bieden. Op dit moment geldt nog dat ondernemers die een failliet bedrijf overnemen zelf mogen kiezen welke werknemers zij meenemen. Ook kunnen ondernemers nu in principe bepalen welke arbeidsvoorwaarden zij deze werknemers aanbieden. Dat verandert met het nieuwe wetsvoorstel. Het wetsvoorstel regelt ook het recht van de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging en de personeelsvergadering om advies uit te brengen over de voorgenomen overgang van de onderneming.

Objectieve selectie

Bedrijfseconomische redenen zoals vermindering van het aantal klanten, verhuizing van het bedrijf of automatisering mogen nog wel reden zijn om minder medewerkers mee te nemen. In deze gevallen komt er met het wetsvoorstel ook extra bescherming. Als niet alle werknemers worden meegenomen moet selectie plaatsvinden op basis van objectieve criteria. De selectie vindt daarmee op een vergelijkbare wijze plaats als bij ontslag om bedrijfseconomische redenen buiten een faillissement. Zo komen ook de meest kwetsbare medewerkers in aanmerking voor een arbeidsovereenkomst, waar zij nu vaak buiten de boot vallen. De rechter-commissaris die betrokken is bij het faillissement bepaalt of de selectie objectief en transparant gedaan is. Daarmee krijgt de werknemer zoveel mogelijk dezelfde bescherming als buiten faillissement. De regels gaan niet gelden voor kleine ondernemingen met minder dan 20 medewerkers, tenzij de kopende ondernemer daar zelf voor kiest.

Automatisch vervallen van concurrentiebeding

Het wetsvoorstel omvat ook het automatisch vervallen van een concurrentiebeding bij het einde van een dienstverband als een werknemer voor die tijd geen arbeidsovereenkomst aangeboden krijgt. Zo kunnen werknemers die geen arbeidsovereenkomst krijgen, zo snel mogelijk op een andere plek aan de slag. Op dit moment vervalt een contractueel concurrentiebeding niet bij een faillissement.