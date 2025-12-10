Ga direct naar inhoud

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2026

Nieuwsbericht | 10-12-2025 | 15:10

Per 1 januari 2026 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast. 

Het gaat om de:

  • Participatiewet;
  • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW);
  • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);
  • Algemene Ouderdomswet (AOW);
  • Algemene nabestaandenwet (Anw);
  • Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong);
  • Werkloosheidswet (WW);
  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA);
  • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO);
  • Ziektewet (ZW);
  • Toeslagenwet (TW).

De verhoging van deze uitkeringen komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. 

Het minimumloon stijgt per 1 januari 2026 van afgeleid € 14,40 per uur (bij een 36-urige werkweek) naar € 14,71 per uur.

Tevens worden de minimumjeugdlonen per 1 januari 2026 herzien. Die stijgen met hetzelfde percentage. Bovendien wordt de kinderbijslag verhoogd in lijn met de ontwikkeling van de consumentenprijzen.

