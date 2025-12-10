Uitkeringsbedragen per 1 januari 2026
Per 1 januari 2026 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast.
Het gaat om de:
- Participatiewet;
- Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW);
- Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);
- Algemene Ouderdomswet (AOW);
- Algemene nabestaandenwet (Anw);
- Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong);
- Werkloosheidswet (WW);
- Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA);
- Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO);
- Ziektewet (ZW);
- Toeslagenwet (TW).
De verhoging van deze uitkeringen komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon.
Het minimumloon stijgt per 1 januari 2026 van afgeleid € 14,40 per uur (bij een 36-urige werkweek) naar € 14,71 per uur.
Tevens worden de minimumjeugdlonen per 1 januari 2026 herzien. Die stijgen met hetzelfde percentage. Bovendien wordt de kinderbijslag verhoogd in lijn met de ontwikkeling van de consumentenprijzen.