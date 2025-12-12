De overheid zet volgende stappen voor de weerbaarheid van Nederland

Geopolitieke ontwikkelingen en klimaatverandering vergroten de kans op een noodsituatie. Iedereen ontvangt daarom het informatieboekje, maar daarnaast wordt landelijk en regionaal hard gewerkt aan het vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid en de militaire paraatheid. Dit vraagt om een overheidsbrede en maatschappijbrede aanpak. Het kabinet heeft samen met verschillende partijen de afgelopen maanden concrete vooruitgang geboekt om de weerbaarheid van ons land te versterken.

Minister Van Oosten van Justitie en Veiligheid: “Of het nu gaat om de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties of burgers: ieder van ons speelt een cruciale rol in het voorbereiden van Nederland op de uitdagingen die we in de toekomst kunnen tegenkomen. Daarom belangrijk dat wij kabinetsbreed nu ook echt die stappen zetten om Nederland weerbaar te maken.”

Minister Brekelmans van Defensie: “We leven in een grijze zone tussen vrede en oorlog. Dreigingen komen dichterbij. Rusland probeert onze samenleving te verstoren en onrust te veroorzaken. Dat moeten we voorkomen en vraagt actie van iedereen. Met deze brief zetten we die acties uiteen. Niet vanuit angst, wel om samen sterk te staan. Zo houden we Nederland veilig.”

Staatssecretaris Tuinman van Defensie: “Militaire gereedheid staat of valt met voldoende mensen, het juiste materieel en ruimte om te groeien. We investeren in extra personeel, versnellen de instroom en er wordt vaker en grootschaliger geoefend. Nieuwe wapens en moderne systemen maken onze eenheden weer klaar voor het gevecht. Want een parate krijgsmacht en weerbare samenleving schrikken de vijand af.”

Verschillende ministeries aan zet

De gezamenlijke inspanningen van de overheid en samenleving vormen de basis voor een toekomstbestendig en veerkrachtig Nederland. De afgelopen periode heeft het kabinet belangrijke stappen gezet om de weerbaarheid van ons land te versterken, door middel van concrete maatregelen die niet alleen gericht zijn op de overheid, maar ook op het bedrijfsleven, de zorgsector en de samenleving als geheel.

Met de landelijke campagne Denk Vooruit en het informatieboekje is een belangrijke stap gezet om de Nederlanders voor te bereiden en weerbaar te maken. Maar er wordt ook hard gewerkt om uitvoeringsorganisaties en vitale sectoren te versterken en weerbaarder te maken. De weerbaarheidsopgave is een complexe opgave. Omdat niet alles tegelijk kan, vinden de stappen in verschillende fases plaats. De verschillende ministeries zijn druk bezig met het weerbaarder maken van de sectoren:

Het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt aan noodsteunpunten met de hulp van gemeenten en veiligheidsregio’s.

Het ministerie van Defensie versterkt de militaire paraatheid. Er wordt vaker grootschaliger geoefend (ook in Nederland), het defensiebudget gaat omhoog en de krijgsmacht groeit. Ook levert defensie Nederlandse bijstand wanneer maatschappelijke partners hierom vragen.

Het ministerie van Economische Zaken werkt aan de weerbaarheid van bedrijven via bijeenkomsten voor het bedrijfsleven in samenwerking met VNO NCW en komt in 2026 met een campagne weerbaarheid voor het bedrijfsleven.

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, van Klimaat en Groene Groei en van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur werken allemaal aan de actualisering van de crisisplannen op het gebied van voedselzekerheid, drinkwater, elektriciteit en gas.

Vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt de zorginfrastructuur en noodzorgcapaciteit versterkt.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zet zich in voor de bescherming van ons erfgoed zoals archieven en monumenten, zodat die geen inzet worden bij een conflict, maar onderdeel blijven van onze nationale identiteit.

Het ministerie van Financiën werkt aan het waarborgen van financiële dienstverlening, waaronder het betaal- en effectenverkeer.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschermt de democratische rechtsstaat en rechtsorde, versterkt overheidsdiensten en werkt aan een structurele samenwerking op het gebied van weerbaarheid tussen het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen.

Defensie: meer personeel en materieel

Er wordt gewerkt aan het versterken van de militaire paraatheid, de inzetbaarheid van de krijgsmacht en de samenwerking met NAVO-partners. Door te investeren in meer personeel, materieel en middelen wordt de capaciteit van de krijgsmacht vergroot, zodat deze beter kan reageren op dreigingen. De introductie van de Nationale Weerbaarheidstraining en het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie dragen hieraan bij.

Het kabinet omarmt de nieuwe NAVO-norm waarbij het defensiebudget richting 2035 groeit naar 3,5% bbp, plus 1,5% voor defensie- en veiligheidsgerelateerde uitgaven. Komend jaar stijgt de defensiebegroting met € 3,4 miljard naar € 26,8 miljard. Ongeveer de helft daarvan wordt geïnvesteerd in nieuw materieel, inclusief counter-dronesystemen. Defensie bouwt hiermee aan een inzetbare en schaalbare krijgsmacht die is voorbereid op uiteenlopende dreigingen, kan afschrikken en zo nodig kan vechten en winnen. Dat doet Defensie niet alleen maar in samenwerking met civiele partijen. Op belangrijke onderwerpen als infrastructuur en logistiek, gezondheidszorg en energie worden daarom stappen gezet om de ondersteuning aan de krijgsmacht te borgen en de samenwerking te versterken.

Verder vooruit denken

Kijkend naar de toekomst zullen verdere stappen worden gezet voor het versterken van maatschappelijke weerbaarheid. Dit vraagt om voortdurende samenwerking en inspanning van alle betrokkenen. Alleen door gezamenlijk de schouders eronder te zetten, kunnen we ons goed voorbereiden op de uitdagingen van de toekomst en de veiligheid en stabiliteit van Nederland blijven waarborgen.

Het demissionair kabinet blijft zich dan ook onverminderd inzetten voor het versterken van de weerbaarheid, met het vertrouwen dat deze gezamenlijke aanpak Nederland sterker maakt voor de toekomst.