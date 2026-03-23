Sector en ministerie van LVVN lanceren campagne om stalbranden te voorkomen

Bijna elke week is er in Nederland een stalbrand. Dat zorgt voor veel leed en verdriet en heeft een grote financiële impact. Daarom start het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) de campagne ‘Voorkom stalbrand’ samen met Brandweer Nederland, LTO Nederland, Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV), Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) en het Verbond van Verzekeraars.

Staatssecretaris Silvio Erkens (LVVN): “Een stalbrand is echt verschrikkelijk. Het zorgt voor veel dierenleed en verdriet bij ondernemers. Door schade brengt het ook financiële risico’s en onzekerheid over het voortbestaan van je bedrijf met zich mee. Daarom willen we ondernemers concrete tips bieden om het risico op een stalbrand te verkleinen.”

Ervaringsverhalen en praktische tips

Op de campagnewebsite www.voorkomstalbrand.nl staan 5 concrete tips om het risico op stalbrand te verkleinen. Bijvoorbeeld over veilig omgaan met elektrische apparaten, lassen en mest mixen. Ook staan op de website ervaringsverhalen, zoals die van veehouder Joost Luken: ‘’Het meest waarschijnlijk is dat er bij ons in een apparaat kortsluiting is ontstaan, waardoor een vonk is overgesprongen op brandbaar materiaal, stof of stro. Kijk altijd goed naar je opslag van hooi, stro, machines en technische installaties. Die zaken kunnen het verschil maken, juist op een moment dat je het ‘t minst verwacht.”

Bewustwording bij veehouders verhogen

Het doel van de campagne is de bewustwording over risico's op stalbrand onder veehouders verhogen. Uit het onderzoek ‘Brandveiligheid veehouderijen’ van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) blijkt namelijk dat veel veehouders wel eens een bijna-brand hebben meegemaakt, maar zelden een grote brand. Daardoor wordt het risico vaak als klein ervaren, terwijl brand in stallen in de praktijk regelmatig voorkomt. Daarom biedt de campagne praktische tips om de risico's te verkleinen.

Verdere aanpak stalbranden

Hoewel het aantal branden afneemt, is elke stalbrand er een teveel. Daarom werkt de overheid aan een aanpak om het aantal stalbranden in Nederland te verminderen. Naast de campagne wordt er een elektrakeuring en een brandveiligheidskeuring voor veehouderijen ontwikkeld. Ook is uit onderzoek gebleken dat de brandveiligheid van een stal integraal benaderd moet worden voor een effectieve aanpak. In dat kader is een denkraam ‘Basis voor brandveiligheid voor veestallen’ opgesteld door het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid (NIPV). Dit denkraam helpt bij het in kaart brengen van brandveiligheidsrisico’s en mogelijke oplossingen voor veestallen. De verdere toepassingsmogelijkheden van het denkraam worden onderzocht.

Daarnaast wordt gekeken naar een uitbreiding van het stalbrandonderzoek. Jaarlijks wordt er een Risicomonitor gepubliceerd met cijfers over het aantal stalbranden. Met een gedetailleerdere analyse, onder meer over de oorsprong van de brand en het bouwjaar van de stal, hoopt de overheid meer inzicht te krijgen in de oorzaken en risicofactoren.