Nederlands marineschip blijft langer in Middellandse Zee

Het luchtverdedigings- en commandofregat Zr.Ms. Evertsen blijft nog tot begin mei 2026 in de Middellandse Zee. De ministers Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken) en Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Defensie) melden dit vandaag aan de Tweede Kamer.

Het marineschip levert een bijdrage aan de verdediging van de Franse Carrier Strike Group, een vlootverband met het vliegdekschip Charles de Gaulle. Daarnaast verdedigt het fregat Cyprus en het bondgenootschappelijk grondgebied.

Het kabinet besloot in maart het schip te sturen vanwege de onrust in het Midden-Oosten. Het gaat om een defensieve inzet, het mandaat blijft hetzelfde. Zr.Ms. Evertsen is goed uitgerust om drones en raketten vroegtijdig te signaleren en vervolgens te onderscheppen.