Staatssecretaris Erkens bezoekt China en Zuid-Korea

Staatssecretaris Silvio Erkens van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) brengt van 17 mei tot en met 23 mei een bezoek aan China en Zuid-Korea. Het bezoek staat in het teken van het versterken van de internationale samenwerking op het gebied van landbouw, innovatie, voedselzekerheid en agrifoodhandel, net als de verdere versterking van de relatie tussen Nederland en beide landen.

Staatssecretaris Silvio Erkens: “De handelsrelaties van onze agrofood sector versterken, dat is het doel van deze reis. China is de grootste Aziatische handelspartner van agrarisch Nederland. Zuid-Korea is een cruciale partner voor uitwisseling van kennis en innovatie,” vertelt staatssecretaris Erkens. “Met deze reis werken we aan het versterken van de handelsrelaties, waarbij we uiteraard scherp oog houden voor onze autonomie en belangen.”

Handelspartners

China en Zuid-Korea zijn belangrijke partners voor Nederland en de Europese Unie op agrifoodgebied. Zo is China de grootste agrifood-exportbestemming van Nederland in Azië. Ook Zuid-Korea is een belangrijke speler en partner op het gebied van AI-gedreven landbouw, robotisering en voedselinnovatie. Tijdens het bezoek spreekt staatssecretaris Erkens met beide overheden, kennisinstellingen en bedrijven over samenwerking, innovatie en markttoegang.

Eerste kabinetsbezoek

Het is acht jaar geleden dat voor het laatst een bewindspersoon van het ministerie van LVVN een officieel bezoek bracht aan China. Tijdens het vorige kabinet vonden er geen bezoeken plaats naar China. Het bezoek staat daarom mede in het teken van het verder versterken van de bilaterale relatie en het verdiepen van de samenwerking op het gebied van voedselzekerheid, innovatie en duurzame landbouw.

Programmaonderdelen

Hieronder een aantal punten uit het programma: