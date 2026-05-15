Staatssecretaris Erkens bezoekt China en Zuid-Korea
Staatssecretaris Silvio Erkens van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) brengt van 17 mei tot en met 23 mei een bezoek aan China en Zuid-Korea. Het bezoek staat in het teken van het versterken van de internationale samenwerking op het gebied van landbouw, innovatie, voedselzekerheid en agrifoodhandel, net als de verdere versterking van de relatie tussen Nederland en beide landen.
Staatssecretaris Silvio Erkens: “De handelsrelaties van onze agrofood sector versterken, dat is het doel van deze reis. China is de grootste Aziatische handelspartner van agrarisch Nederland. Zuid-Korea is een cruciale partner voor uitwisseling van kennis en innovatie,” vertelt staatssecretaris Erkens. “Met deze reis werken we aan het versterken van de handelsrelaties, waarbij we uiteraard scherp oog houden voor onze autonomie en belangen.”
Handelspartners
China en Zuid-Korea zijn belangrijke partners voor Nederland en de Europese Unie op agrifoodgebied. Zo is China de grootste agrifood-exportbestemming van Nederland in Azië. Ook Zuid-Korea is een belangrijke speler en partner op het gebied van AI-gedreven landbouw, robotisering en voedselinnovatie. Tijdens het bezoek spreekt staatssecretaris Erkens met beide overheden, kennisinstellingen en bedrijven over samenwerking, innovatie en markttoegang.
Eerste kabinetsbezoek
Het is acht jaar geleden dat voor het laatst een bewindspersoon van het ministerie van LVVN een officieel bezoek bracht aan China. Tijdens het vorige kabinet vonden er geen bezoeken plaats naar China. Het bezoek staat daarom mede in het teken van het verder versterken van de bilaterale relatie en het verdiepen van de samenwerking op het gebied van voedselzekerheid, innovatie en duurzame landbouw.
Programmaonderdelen
Hieronder een aantal punten uit het programma:
- Het bezoek start maandag 18 mei in Chengdu met een bezoek aan de Ya’an Bifengxia Base van het China Conservation and Research Center for Giant Pandas. Daarnaast bezoekt staatssecretaris Erkens de China Animal Husbandry Expo, een van de grootste veehouderijbeurzen in de wereld. Ook opent hij daar een seminar voor Nederlandse en Chinese bedrijven uit de agrifoodsector. Tijdens het seminar ondertekenen Nederlandse bedrijven verschillende samenwerkingsovereenkomsten met Chinese partners. Met het bezoek wil Nederland zich positioneren als innovatieve partner op het gebied van duurzame landbouw en veehouderij.
- Op dinsdag 19 mei spreekt de staatssecretaris in Beijing met de minister van Landbouw en Plattelandszaken (MARA). Tijdens de afspraak staan onder meer handelsrelaties, voedselzekerheid, innovatie en markttoegang centraal. Ook wordt gesproken over verdere samenwerking tussen Nederland en China op agrifoodgebied.
- Woensdag 20 mei brengt staatssecretaris Erkens in Beijing een bezoek aan minister van de Chinese douaneautoriteit (GACC). Daarbij worden gesproken over exportportocollen en de gewenste voortgang op verschillende landbouw- en exportdossiers tussen Nederland en China.
- Donderdag 21 mei reist de staatssecretaris door naar Zuid-Korea voor een ontmoeting met minister Song Miryung van het Zuid-Koreaanse ministerie van Landbouw, Voedsel en Plattelandszaken (MAFRA). Ook vindt een bijeenkomst plaats met de Rural Development Administration in Jeonbuk. Tijdens het bezoek zal een memorandum of understanding worden ondertekend om de samenwerking tussen Nederland en Zuid-Korea op agrifoodgebied verder te versterken. Daarnaast staan AI, robotisering, data-gedreven landbouw en de eiwittransitie centraal tijdens de gesprekken.
- Op vrijdag 22 mei bezoekt Erkens onder meer de CJ Blossom Campus, waar wordt gewerkt aan fermentatie en alternatieve eiwitten. Ook brengt hij een bezoek aan Plantfarm, een grootschalige vertical farm in Zuid-Korea. De bezoeken bieden inzicht in de manier waarop Zuid-Koreaanse bedrijven landbouwinnovatie en voedseltechnologie op commerciële schaal toepassen en opschalen.