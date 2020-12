Extra opvang en training bedreigde journalisten in Shelter Cities

Bedreigde mensenrechtenverdedigers komen op adem in Nederlandse steden, aangemerkt als Shelter Cities. Tijdens de World Press Freedom Conference maakte minister Blok bekend dat Den Haag de komende 5 jaar twee extra plekken per jaar biedt voor journalisten in nood.

‘Intimidatie, valse aantijgingen, mogelijk gevangenschap en in het ergste geval de dood.’ Mensenrechtenadvocaat Czarina Musni vertelt wat haar te wachten staat in de Filipijnen. Gedurende drie maanden verblijft ze in Rotterdam om op adem te komen. Het Shelter City-programma, dat is opgezet door het ministerie van Buitenlandse Zaken en mensenrechtenorganisatie Justice and Peace Netherlands, biedt tijdelijk onderdak aan mensenrechtenverdedigers zoals Czarina, die onder druk staan in hun eigen land. Naast een veilige plek krijgen deelnemers de kans om hun vaardigheden en kennis bij te spijkeren op het gebied van digitale, organisatorische en fysieke beveiliging en bouwen ze aan hun netwerk van maatschappelijke organisaties en politieke contacten. Met nieuwe energie, kennis en contacten keren de mensenrechtenverdedigers vervolgens terug naar hun eigen land om hun werk voort te zetten.

115 mensenrechtenverdedigers vonden onderkomen Het programma Shelter Cities bestaat sinds 2012. Den Haag was de eerste Shelter City, gevolgd door Middelburg. In 2015 traden Nijmegen, Maastricht, Utrecht en Amsterdam toe tot het Shelter City netwerk. Inmiddels zijn ook Tilburg en Groningen, Zwolle, Haarlem en Deventer Shelter City. Verder zijn er nog 5 steden in het buitenland aangehaakt. Sinds het begin van het programma vonden wereldwijd 300 activisten een tijdelijk onderkomen, 115 activisten brachten een tijdje door in een Nederlandse stad. Tijdens de World Press Freedom Conference maakte minister Blok bekend dat BZ het programma aanvult met een speciaal onderdeel voor journalisten.

Extra plekken voor journalisten in nood Hiermee biedt Den Haag de komende 5 jaar twee extra plekken per jaar voor journalisten, vooral voor vrouwen. Bedreigde en moegestreden journalisten kunnen veiligheidstrainingen volgen, netwerken opbouwen en nieuwe strategieën ontwikkelen zodat ze kunnen doorgaan met hun werk voor de vrijheid van meningsuiting. Minister Blok vindt de veiligheid van journalisten van groot belang. ‘Laten we niet vergeten wat de gerespecteerde journalist Walter Cronkite, anchorman van CBS Evening News zei: “Persvrijheid is niet belangrijk voor democratie, het ís democratie.”’ Geen enkele journalist zou volgens de minister bang moeten hoeven zijn voor intimidatie, geweld of vervolging. ‘Journalisten moeten gewoon hun werk kunnen doen. Journalisten zijn de zuurstof van een vrije, inclusieve en diverse samenleving.’