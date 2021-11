Ministeries

Genomineerde Mensenrechtentulp: advocaat in Rusland verzet zich tegen huiselijk geweld

In Rusland reageert de politie niet altijd op huiselijk geweld. Soms met dodelijke gevolgen. Advocaat Mari Davtyan zet zich al jaren in voor verandering. Zij is een van de drie overgebleven genomineerden voor de Mensenrechtentulp 2021. Dit is haar verhaal.

In december 2017 hakte de man van Margarita Gracheva haar handen af met een bijl. In de maanden ervoor vroeg Margarita de politie meerdere keren tevergeefs om hulp. Mari Davtyan was de advocaat van Margarita. Nu is zij betrokken bij de rechtszaak van drie tienerzussen die op 28 juli 2018 hun vader om het leven brachten. Ze hielden het niet meer uit na jarenlang lichamelijk en seksueel misbruik. Hun moeder had bij de politie geklaagd over het geweld, maar werd genegeerd. “Huiselijk geweld wordt in Rusland gezien als een familieprobleem, waar men zich niet mee hoort te bemoeien”, zegt Mari in een interview met Voice of America (VOA). Dankzij het sterke verweer dat Mari voert voor de drie tienerzussen is een maatschappelijke discussie over huislijk geweld en conservatieve familiewaarden losgekomen in Rusland.

‘De eenheid van het gezin’

Sinds 2017 is huiselijk geweld in Rusland geen misdrijf meer, maar een overtreding. Daders krijgen een geldboete of taakstraf. Alleen bij herhaling of ernstige verwondingen komt de dader voor de rechter. Het land wil hiermee ‘de eenheid van het gezin’ beschermen: vaders horen niet in de cel. Mari strijdt al jaren voor een aanpassing van deze wet, “omdat die gevaarlijk is gebleken voor de veiligheid van duizenden vrouwen in Rusland”, zei Mari in een interview met Marina Pisklakova-Parker van het Anna Centrum in Moskou. . “Doordat we dit soort rechtszaken verdedigen en winnen begrijpt de regering dat we niet op de goede manier met huiselijk geweld omgaan”, zegt Mari in een interview met The Washington Post. Ook zetten steeds meer mensen druk op rechters en de regering om na te denken over de manier waarop ze slachtoffers behandelen.

Vrouwen durven meer

Mari is ook hoofd en juridisch expert voor het ‘Consortium of Women’s NGO’s’. Een organisatie die zich inzet voor de bescherming van slachtoffers van huiselijk geweld in Rusland. Zij geven cursussen aan advocaten en politie over vrouwenrechten en helpen slachtoffers bij rechtszaken. "We hebben meer dan 100 advocaten onder ons. Afgelopen jaar hadden wij meer dan 150 rechtszaken en ik denk ongeveer 1000 adviesgesprekken met vrouwen”, zegt Mari in een interview met European Human Rights Advocacy Centre (EHRAC). Mari merkt dat vrouwen zelfverzekerder worden en vaker naar haar toe durven te komen. “Ze vinden de kracht om hulp te vragen en beginnen te begrijpen hoe een gezonde relatie eruit zou moeten zien”, aldus Mari in het interview met VOA.

Uitreiking Mensenrechtentulp

Begin december 2021 wordt de winnaar van de Mensenrechtentulp 2021 bekendgemaakt. Een prijs om moedige mensenrechtenverdedigers te steunen in het belangrijke werk dat zij doen: het belichten, beschermen en verbeteren van mensenrechten wereldwijd. De internationale zichtbaarheid en erkenning die uitgaat van de prijs zou een grote steun zijn voor Mari om haar werk voort te zetten en het thema huislijk geweld bespreekbaar te maken in Rusland.