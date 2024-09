‘Er is keihard gewerkt om de Paralympische Spelen tot een succes te maken’ Ministeries

Waar houdt een ambassade allemaal rekening mee rondom de Paralympische Spelen? Hoe zorgen de medewerkers ervoor dat alle bezoeken goed verlopen? En welke activiteiten organiseert een ambassade zelf? Anouk Sterk en Lise Lotte Pel vertellen over hun ervaring met de Paralympische Spelen die van 28 augustus tot 8 september in Parijs plaatsvonden.

'De Paralympische Spelen zijn natuurlijk altijd na de Olympische Spelen,' begint Anouk. 'Dat was voor ons een voordeel. Het betekent dat we veel geleerde lessen direct konden toepassen. We hebben een beetje kunnen afkijken. Omdat de Olympische Spelen een groot succes waren, keek iedereen op de post erg uit naar de Paralympics.'

Veel verschillende onderdelen De taskforce waarin Anouk en Lise Lotte zaten, bestond uit verschillende werkstromen: veiligheid, consulair, communicatie, bezoekers en activiteiten. 'We staken regelmatig de koppen bij elkaar om alle onderdelen van het ambassade programma door te spreken,' vertelt Anouk. 'Waar je als ambassade doorgaans te maken hebt met ministeries, was het bijzondere nu dat het NOC*NSF ook een grote rol speelde. De bezoeken draaiden namelijk voor een groot deel om het bijwonen van sportevenementen.' 'Deze Paralympische Spelen was er voor het eerst een Team NL huis,' legt Lise Lotte uit. 'Overdag waren daar bijeenkomsten over maatschappelijke thema's, zoals de inclusieve arbeidsmarkt. Aan het einde van de middag waren de supporters welkom voor een biertje en een bitterbal, om samen naar de wedstrijden en huldigingen van de atleten te kijken.' Ook was er voor het eerst een dagelijkse talkshow van de NOS op tv te zien geweest: Studio Para Parijs.

Minder Nederlanders, maar veel bezoeken Het aantal Nederlanders dat naar Parijs afreisde tijdens de Paralympische Spelen lag beduidend lager dan tijdens de Olympische Spelen. 'Wat opviel is dat de kaartverkoop snel opliep tussen de Olympische en Paralympische Spelen in,' zegt Lise Lotte hierover. 'Dat gold voor Nederlanders, maar ook zeker voor de Franse supporters. Het was aan alles te merken dat veel mensen zin hadden om de sportzomer te verlengen.' Anouk vertelt dat het bezoekersprogramma met politieke bezoekers juist een stuk intensiever was dan verwacht. 'In kortere tijd zijn er verhoudingsgewijs veel bezoekersprogramma's gedraaid. Zo brachten bijvoorbeeld minister-president Schoof, Prinses Margriet, staatssecretarissen Karremans en Nobel, burgemeester van Utrecht Dijksma en diverse directeuren-generaal een bezoek aan Parijs, vaak tegelijkertijd. En ook onze ambassadeur Jan Versteeg was bij de meeste onderdelen aanwezig.'

'Het was mooi om te zien hoeveel collega's betrokken waren,' zegt Anouk. 'Er is keihard gewerkt om de Paralympische Spelen tot een succes te maken, vaak ook na veel lange werkdagen rondom de Olympische Spelen. Zo stonden bijvoorbeeld de collega's van de consulaire afdeling dag en nacht paraat, en was onze politieafdeling intensief betrokken bij de beveiliging van de bezoekers. Ook speelde de Nederlandse politie opnieuw een rol bij de beveiliging van de evenementen, in goede samenwerking met de Franse politie' Evenementen Tijdens een bijeenkomst over de inclusieve arbeidsmarkt bleek dat er nog werk aan de winkel is om de arbeidsmarkt toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. MKB Nederland voorzitter Jacco Vonhoff legde op een sprekende manier uit hoe dit een win-win is voor zowel de werkgever als de werknemer. Met het decor van de Paralympische Spelen werd door VNO-NCW en MKB-Nederland een actieverklaring overhandigd aan staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jurgen Nobel.

'Verder organiseerden we zelf twee evenementen,' vertelt Lise Lotte. 'Namelijk de kick-off van het Sports4All Innovation Summit van Sportinnovator en de viering van het twintigjarig bestaan van de Esther Vergeer Foundation. Het Innovation Summit was een groot succes met meer dan 200 deelnemers uit verschillende Europese landen, het doel: meer sport en fysieke activiteiten voor iedereen, op elk niveau.' Diversiteit en inclusie 'Het mooie aan de Paralympische Spelen is dat het thema diversiteit en inclusie heel tastbaar wordt,' zegt Anouk tot slot. 'De verhalen van de atleten over welke hindernissen zij hebben moeten overwinnen om topsporter te kunnen worden, zijn heel inspirerend. Net als bij de Olympische Spelen organiseerden we een bijeenkomst voor de vrienden en familie op de residentie van de ambassadeur. Het was erg bijzonder om de verhalen en ervaringen van de vrienden en familie te horen.'