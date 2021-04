Ministeries

Creatief met plastic afval: van Amsterdamse gracht tot Ghana

Met zoveel mogelijk mensen afval verzamelen en daar mooie dingen van maken. Marius Smit, oprichter van Plastic Whale, laat zien hoe je het afvalprobleem op een creatieve manier oplost. Met steun van het ministerie van Buitenlandse Zaken bouwt hij een Fast Value Factory in Ghana, waar plastic afval wordt omgezet in waardevolle grondstof.

‘Stop talking, let’s start doing’, luidt het credo van Plastic Whale. Marius Smit, die een achtergrond heeft in de marketing en strategie, was het vergaderen zat. Hij wilde aan de slag. Marius liet zich inspireren door Kennedy’s speech uit 1961. Kennedy wilde een man op de maan zetten. Dat creëerde een beweging van mensen die het onmogelijke mogelijk wilden maken. Marius wilde een beweging creëren van mensen die zich inzetten voor hetzelfde doel. ‘Dankzij social media hoef je tegenwoordig geen Kennedy te heten, maar is het zaak om je eigen ‘man op de maan’ te definiëren. Voor mij was dat: een boot maken van plastic afval. Maar ik wist niets van plastic en ik wist niets van boten.’

Boot van plastic afval Tien jaar geleden deed Marius een oproep: wie helpt er mee met het bouwen van een boot van plastic afval? Een business plan had hij niet, maar wél een rotsvast vertrouwen dat er veel mensen zijn die een positieve bijdrage willen leveren, maar niet goed weten hoe. Voor die wereldverbeteraars creëerde Marius een platform. Inmiddels bouwde hij in Amsterdam tien boten en dobberen er twee in Rotterdam. ‘Als het in Nederland lukt om een economisch model te bouwen rondom het verzamelen en verwerken van plastic afval, dan is het tijd voor expansie naar het buitenland.’

© Plastic Whale Plastic soep Tijdens zijn rondreizen kwam Marius al in aanraking met de plastic soep. ‘De mooiste plekken waren vervuild met zwerfafval.’ Toen hij werd benaderd door Trash Connect, een Ghanese organisatie die het plastic probleem wil aanpakken, hoefde hij niet lang na te denken. ‘In Ghana wordt afval op een grote hoop verzameld. Mensen wonen op of naast de vuilnisbelt en zitten op hun hurken het afval handmatig te scheiden. De werk- en leefomstandigheden van die mensen willen we graag verbeteren.’

Gesprekken met de ambassade Maar Ghana was een onbekende wereld voor de ondernemer. Bij de Nederlandse ambassade in Accra won hij informatie in over gebruiken en mogelijke samenwerkingspartners. Marius: ‘We hebben fijne gesprekken gehad met ambassademedewerkers. Dat hielp om vertrouwen te krijgen om lokaal aan de slag te gaan.’ Het SBIR fonds van het ministerie van Buitenlandse Zaken maakte het mogelijk om te investeren.

Fast Value Factory

Samen met Trash Connect zet Plastic Whale de hele keten op: van de afvalinzameling bij huishoudens tot de recycling. ‘In de hoofdstad Accra bouwen we een Fast Value Factory. Een kleine fabriek, waar Ghanezen afval verwerken tot hoogwaardige grondstof. De directeur van een lokale fabriek is ontzettend enthousiast om die grondstoffen te gebruiken voor de productie van huishoudelijke producten, zoals emmers.’