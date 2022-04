Ministeries

Dag van de Aarde: mangroveherstel in Nigeria

Zure regen, hoogwater en vervuiling teisteren de mangrovebossen in de Niger Delta, waardoor vissen en mangroveplanten uit de delta dreigen te verdwijnen. Lokale vrouwen zetten zich in om hun leefgebied te beschermen en plantten al meer dan een miljoen mangroveknoppen.

Beeld: © Lokiaka Community Development Centre Hoe gezonder onze ecosystemen, hoe gezonder de aarde en de mens. Het herstel van beschadigde ecosystemen is belangrijk in de strijd tegen klimaatverandering, armoede en het behoud van biodiversiteit. De Dag van de Aarde, 22 april, vraagt wereldwijd aandacht voor de bescherming van onze planeet en ecosystemen.

Duurzame projecten

Klimaatverandering vraagt dringend om actie, overal ter wereld. Het ministerie van Buitenlandse zaken steunt duurzame projecten in landen die het hardst worden geraakt door de klimaatcrisis. Nederland zet daarbij in op wereldwijde toegang tot hernieuwbare energie, het tegengaan van ontbossing, het verbeteren van watermanagement, de toegang tot schoon drinkwater, de transitie naar een circulaire economie en verduurzaming van landbouw en grondstoffenwinning.

Nederland steunt organisaties die duurzame projecten uitvoeren of financieren, zoals Global Alliance for Green and Gender Action (GAGGA). GAGGA brengt de collectieve kracht van vrouwenrechtenorganisaties samen door ruim vierhonderd organisaties in meer dan 30 landen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika te steunen. Via die financiering helpen Both ENDS, Global Greengrants Fund en Mama Cash het Lokiaka Development Centre met het herstel van de mangrovebossen in de Niger Delta.

Beeld: © Lokiaka Community Development Centre Vervuiling en zure regen In de Niger Delta ligt een van grootste mangrovebossen ter wereld. De mangrove vormt een rijke leefomgeving voor dieren en planten, maar dreigt in de komende vijftig jaar volledig te verdwijnen. Een exotische moeraspalm heeft zich de afgelopen decennia in de Yaataah Rivier verspreid, waarbij het veel mangrovebossen heeft verwoest. Het verbranden van gas en winnen van olie veroorzaakt in het deltagebied ook zure regen, drogere grond, hoogwater en vervuiling. Hierdoor kan de lokale bevolking niet langer in de delta vissen of cassave verwerken. Ook is het voor de lokale Kwawa vrouwen niet meer mogelijk om potten te maken van rivierklei, waar zij vaak hun geld mee verdienden.

Mangroveherstel Het Lokiaka Community Development Centre wil daar verandering in brengen. Om de Niger Delta en de lokale inwoners te beschermen traint het Lokiaka Community Development Centre vrouwen en meisjes in het herstel van mangrovebossen en de biodiversiteit in de delta. Al ruim 250 lokale vrouwen volgden de training. Ze maakten 36 percelen vrij van Nipapalmen en plantten een miljoen mangroveknoppen. De komende jaren hoopt het centrum minstens 500.000 mangroves per jaar te herstellen en wel 5 miljoen mangroves gedurende het UN Decade on Ecosystem Restoration.

Beeld: © Lokiaka Community Development Centre CO2 opslag en biodiversiteit Het herstel van de mangrove is een belangrijk middel in de aanpak van klimaatverandering. Een mangrovebos kan namelijk tot wel vier keer meer CO2 opslaan dan een traditioneel regenwoud. De CO2 wordt opgeslagen in de planten zelf en in het wortelnetwerk. Onder water vormt de mangrove een belangrijke broedplaats voor vissen en schelpdieren. Boven water profiteren ook andere planten, insecten, vogels en reptielen van een gezond mangrovebos. Daarnaast biedt de mangrove natuurlijke bescherming tegen overstromingen en zorgt het voor betere waterkwaliteit.