Staatsbezoek Oostenrijk: hoe werken we samen aan een duurzame toekomst?

Betaalbare woningen, groene steden en betere fietsinfrastructuur. Dit zijn belangrijke onderwerpen tijdens het staatsbezoek van Nederland aan Oostenrijk, van 27-29 juni. ‘Nederland en Oostenrijk hebben warme banden. Samen werken we aan oplossingen voor de grote vraagstukken van deze tijd,’ vertelt de Nederlandse ambassadeur in Wenen, Aldrik Gierveld.

Beeld: © RVD

Al maanden geleden begonnen de voorbereidingen op de ambassade in Wenen. Bij de organisatie van een staatsbezoek komt veel kijken, vertelt ambassadeur Gierveld. ‘Je moet een duidelijk doel voor ogen hebben: wat willen we laten zien en waarover willen we in gesprek? En dat natuurlijk in afstemming met de Oostenrijkers. In januari lagen de hoofdlijnen klaar en konden we het programma van minuut tot minuut gaan invullen: van de locaties tot de genodigden.’

Goede vriendschap

Gierveld is nu drie jaar werkzaam in Wenen en ziet dat Nederland en Oostenrijk vaak samen optrekken. ‘Nederland wil de klimaatdoelen halen, dat willen de Oostenrijkers ook. We willen een veilige leefomgeving, dat willen ze in Oostenrijk ook. Ook op het gebied van financiering in de Europese Unie en de grote vergroeningslag in Europa trekken we veel samen op. Nederland en Oostenrijk hebben warme banden. Samen werken we aan oplossingen voor de grote vraagstukken van deze tijd.’

Een staatsbezoek kan helpen om nog beter begrip voor elkaar te krijgen, vertelt Gierveld. ‘Door in gesprek te gaan over onderwerpen die voor beide landen relevant zijn, kunnen we onze banden verder versterken.’

Van elkaar leren

Wenen heeft de afgelopen jaren succesvol geïnvesteerd in duurzame sociale woningbouw. ‘Hoe kan je iedereen een betaalbaar huis bieden? En hoe zorg je voor genoeg groen in de wijk om de stad in de toekomst koel te houden? Deze vraagstukken spelen ook in grote Nederlandse steden. De aanpak van Wenen kan een inspiratiebron zijn voor Nederland.’

Vaker met de fiets

Op het gebied van fietsmobiliteit kijkt Oostenrijk graag naar Nederlandse voorbeelden. ‘De fiets is hier enorm in opmars. Dat willen de Oostenrijkers graag stimuleren, maar daarvoor is een goede infrastructuur nodig, zoals fietspaden en parkeerplekken. Hiervoor kijkt Oostenrijk naar wat goed werkt in Nederland. Het Koninklijk Paar bezoekt bijvoorbeeld Graz, de tweede stad van Oostenrijk. Daar werken ze aan een fietsmobiliteitsplan op basis van Nederlandse voorbeelden.’

Economisch en cultureel verbonden

Het Koninklijk Paar spreekt tijdens het bezoek ook met Nederlanders die in Wenen wonen. ‘Er is een grote Nederlandse gemeenschap in Oostenrijk. Permanent wonen hier ongeveer tienduizend Nederlanders, maar als je daar alle Nederlanders bijrekent die tijdelijk in Oostenrijk studeren of wonen, kom je waarschijnlijk op het dubbele uit.’

Nederlandse investeerders en bedrijven weten het land ook goed te vinden. ‘Nederland en Oostenrijk zijn belangrijke handelspartners. Oostenrijk is relatief dichtbij en heeft eigenlijk het hele palet: van landbouw en voeding tot auto’s en bouwmaterialen. Oostenrijk is bovendien een grote speler op het gebied van toerisme. Veel Nederlandse investeerders zijn in deze sector actief en op kleinere schaal zie je ook Nederlanders die een hotel of pension in Oostenrijk zijn gestart.’

Van Gogh en Klimt

Nederland en Oostenrijk delen rijke culturele tradities, bijvoorbeeld in muziek en schilderkunsten. ‘Oostenrijk ziet zichzelf als een cultuurnatie. Cultuur is een belangrijk onderdeel in het Oostenrijkse onderwijs: je hoort naar musea te gaan en te luisteren naar muziek.’ Gierveld verheugt zich op het cadeau dat Nederland tijdens het staatsbezoek aan Oostenrijk geeft. ‘Het is een voorstelling van het Nederlands Kamerkoor, waarbij wordt gezongen en tegelijkertijd grote projecties van de Oostenrijkse schilder Gustav Klimt en Van Gogh te zien zijn.’