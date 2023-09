Het onweert in de verte Ministeries

Tijdens Operatie Market Garden in september 1944 probeerden de geallieerden een aantal belangrijke bruggen in Noord-Brabant en Gelderland in handen te krijgen. Ze rukten uiteindelijk op naar het Ruhrgebied, het hart van de Duitse oorlogsindustrie, om de oorlog te kunnen beëindigen. De een na laatste brug, de Waalbrug in Nijmegen, werd veroverd maar bij de brug in Arnhem stokte het geallieerde offensief. De Slag om Arnhem was letterlijk ‘a bridge too far’. Nijmegen bleef na de mislukking van Operatie Market Garden lange tijd frontstad, terwijl Arnhem pas in april 1945 werd bevrijd.

Op vrijdag 15 september gaf staatssecretaris Van der Burg een speech, om de Slag bij Arnhem te herdenken. Hij was hier op uitnodiging van burgemeester Ahmed Marcouch. Deze herdenking is alweer 78 jaar in vrede, maar de herinnering aan de oorlog is onuitwisbaar.

Iedereen verdient een plek

Het verleden van Arnhem werkt door in het heden. De complete stad is toentertijd geëvacueerd geweest en de mensen konden pas in juni 1945 terugkeren in een -door de Duitsers- systematisch geplunderde stad. Dit zijn verhalen die nog steeds in families worden verteld.

Arnhemmers zijn door die verhalen ervan doordrongen wat oorlog en verwoesting met een mens kunnen doen. Misschien dat ze daardoor wel extra gemotiveerd zijn om ook in deze tijd vluchtelingen op te vangen. Iedereen verdient een plek, zeker in tijden van nood, vinden ze in Arnhem. Er is dan ook zelden of nooit weerstand tegen de opvang van asielzoekers.

Al 78 jaar is er geen oorlog in Nederland. En hoewel Nederland diverse missies in het buitenland uitvoerde, was er in die tijd geen conflict zo dichtbij als nu in Oekraïne. Of, zoals de staatssecretaris zei: “Opeens beseffen we weer dat vrede een geschenk is, en allesbehalve vanzelfsprekend. Het onweert in de verte, we leven mee met de mensen dáár en tegelijkertijd hopen we dat het niet deze kant op rolt. Sommigen doen wat ze kunnen om in ons land de 100.000 vluchtelingen op te vangen. Dat zijn de helden van onze tijd.”

Cijfers over opvang vluchtelingen in Arnhem

De gemeente Arnhem vangt veel Oekraïners en andere vluchtelingen op, momenteel ongeveer 750 Oekraïense ontheemden en zo rond de 1750 reguliere vluchtelingen, inclusief AMV’s en statushouders.

Arnhem heeft vanaf de komst van de Oekraïense ontheemden, onderdak geboden aan deze groep. In eerste instantie via opvangschepen, daarna ook op de gemeentelijke opvanglocatie aan de Doorwerthlaan en in de woonunits op locatie Schuytgraaf.

De woonunits in de wijk Schuytgraaf zijn flexwoningen. Die bieden opvang aan 165 Oekraïense ontheemden. De huizen zijn verplaatsbaar en kunnen op een andere plek weer worden ingezet voor de (tijdelijke) huisvesting van verschillende doelgroepen. Mensen kunnen zelfstandig wonen, met eigen sanitair en keuken in 1-, 2- en 3-persoonsvarianten. Arnhem wil zich graag inzetten voor vluchtelingen en voor een toekomstbestendige opvang, waarin zij altijd een voorraad opvangplekken hebben om in te springen als het nodig is.

