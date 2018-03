Wereldwijd voor een veilig Nederland - Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie 2018-2022

Wat in het buitenland gebeurt, raakt rechtstreeks aan de veiligheid van Nederland. Wereldwijde inzet is daarom nodig, in het Nederlands belang. ‘Veiligheid is de ruggengraat van het Nederlandse buitenlandbeleid’, stelt minister Blok van Buitenlandse Zaken. Vandaag presenteert het kabinet de Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie (GBVS).

De internationale veiligheidssituatie is de afgelopen jaren sterk veranderd, en op punten zelfs verslechterd. MH17 werd neergehaald boven Oekraïne waardoor talloze Nederlanders het leven lieten. ISIS veroverde delen van Syrië en Irak en voerde een schrikbewind dat vluchtelingenstromen naar Europa op gang bracht waar terroristen van profiteerden. Op veel plekken kampen we met terroristische aanslagen en terreurdreigingen. En de wereldwijde machtsverhoudingen verschuiven in een hoog tempo.

Het kabinet kiest daarom in de Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie (GBVS) voor een concrete, internationale aanpak voor de veiligheid van Nederland. De nieuwe veiligheidsstrategie richt zich op drie pijlers: voorkomen, verdedigen en versterken. Minister Blok: ‘Voorkomen is altijd beter dan genezen. Wanneer we niet kunnen voorkomen, moeten we Nederland en onze bondgenoten kunnen verdedigen. En natuurlijk moet een sterke internationale rechtsorde ervoor zorgen dat de zuurstof voor geweld en vluchtelingstromen wordt weggenomen.’

Ook door terrorismebestrijding en een innovatieve cyberaanpak met cyberdiplomatie verdedigen we Nederland tegen grensoverschrijdende bedreigingen. Blok: ‘Absolute veiligheid bestaat niet, maar het kabinet doet er alles aan om Nederland zo veilig mogelijk te houden. Het verdedigen van ons land en onze bondgenoten is een kerntaak van het kabinet. Veiligheid bereiken we niet alleen met een sterke krijgsmacht. In het voorkomen van crises kan diplomatie een krachtig wapen zijn. Door grondoorzaken en voedingsbodems voor conflicten aan te pakken voorkomen we onveiligheid rondom Europa en het Koninkrijk.’

Ten slotte maakt het kabinet zich hard voor het versterken van internationale regels. Ontwikkelingen in de digitalisering, wereldhandel en technologie bieden kansen, maar brengen ook uitdagingen met zich mee. Uitdagingen als cyberaanvallen op kritieke infrastructuur of inmenging bij verkiezingen willen we aanpakken met duidelijke internationale wet- en regelgeving. Minister Blok: ‘Veiligheid vraagt om een gezamenlijke aanpak. Niet alleen in Nederland, maar ook met onze partners in het buitenland. Zo dragen we wereldwijd bij aan een veilig Nederland.’