Nederlandse Paviljoen EXPO 2020 Dubai heeft er een sponsor bij

Shell heeft zich vandaag als sponsor verbonden aan het Nederlandse paviljoen op de Expo 2020 in Dubai. Shell zal in het paviljoen onder meer lezingen en evenementen organiseren over hernieuwbare energie. De sponsorovereenkomst werd getekend tijdens de Abu Dhabi Sustainability Week door Hans Sandee, de Nederlandse consul-generaal en commissaris-generaal Expo 2020 Dubai, en Ali Al Janabi, Country Chair van Shell Dubai. Eerder trad ook Van Oord al toe als ‘National Partner’.

De ondertekening in Abu Dhabi vond plaats in aanwezigheid van Lody Embrechts, Nederlandse ambassadeur in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Embrechts: ‘De energietransitie is van groot belang voor nu en in de toekomst en juist op dat terrein kijken we uit naar onze samenwerking met Shell als sponsor van de Nederlandse deelname tijdens de Expo 2020 in Dubai.’

Ali Al Janabi, Country Chair van Shell Dubai, is blij met het partnerschap:

‘We zijn enthousiast dat we deel uitmaken van het grootste publieksevenement van de regio. We willen de energie-innovaties van Shell tonen en bezoekers van Expo 2020 Dubai betrekken bij het cruciale belang van energie in de moderne wereld. Onze deelname vormt een kroon op onze levendige tachtigjarige geschiedenis en partnerschap in de VAE en sluit aan bij de Nederlandse oorsprong van Shell, dat ontstaan is toen Shell Transport en Trading en Koninklijke Olie ruim een eeuw geleden hun krachten bundelden.’

Hans Sandee, Nederlandse consul-generaal en commissaris-generaal Expo 2020: ‘Ik heet Shell van harte welkom als sponsor van ons Nederlandse paviljoen op de Expo 2020 Dubai. We kijken ernaar uit om oplossingen op het gebied van hernieuwbare energie een wereldpodium te bieden.’