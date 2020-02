Terugkerende passagiers van Westerdam gemonitord

Een niet-Nederlandse toerist die aan boord was van het cruiseschip de Westerdam, blijkt na onderzoek in Maleisië besmet te zijn met het nieuwe coronavirus. Alle naar Nederland terugkomende passagiers van de Westerdam worden nu gemonitord.

Westerdam

Een niet-Nederlandse toerist die aan boord was van het cruiseschip de Westerdam, blijkt na onderzoek in Maleisië besmet te zijn met het nieuwe coronavirus. Het gevolg van de besmetting is dat nog niet alle passagiers de Westerdam kunnen verlaten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken volgt de ontwikkelingen op de voet en staat in nauw contact met de vervoerder Holland America Line, die de logistiek rond de terugreis van de passagiers in handen heeft. Passagiers die zich nog in Cambodja en Maleisië bevinden moeten rekening houden met gezondheidsmaatregelen die worden genomen door de lokale overheid en vliegtuigmaatschappijen.

Passagiers van de Westerdam in Nederland

Nederlandse passagiers van de Westerdam worden benaderd door de GGD als ze in Nederland zijn. De GGD zal nagaan of de passagier(s) contact hebben gehad met zieke personen, en bespreken welke maatregelen nodig zijn. Mochten zij klachten krijgen die passen bij het nieuwe coronavirus, dan worden zij geïsoleerd en getest. Door deze opsporing is de kans klein dat het virus zich in Nederland verspreidt.

Diamond Princess in Japan

Op dit moment bevinden zich ook nog 5 Nederlanders op het cruiseschip Diamond Princess in Japan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met de 5 Nederlandse opvarenden. Naar verwachting mogen zij, als ze geen klachten hebben ontwikkeld, op 19 februari het schip verlaten. Eenmaal in Nederland neemt de GGD nog contact op met deze groep om eventuele vragen door te spreken.

Quarantaine opgeheven van teruggekeerde Nederlanders uit Wuhan

Alle 17 mensen die op zondag 2 februari terugkeerden uit Wuhan hebben hun quarantaine in Nederland in goede gezondheid afgerond. Niemand is besmet met het nieuwe coronavirus. De vijftien Nederlanders en twee partners zaten vanaf 2 februari in thuisquarantaine of verbleven in de centrale opvang in Huis ter Heide. De GGD Brabant-Zuidoost heeft ze 14 dagen gevolgd. Niemand heeft klachten gekregen in deze periode. Nu de quarantaine is opgeheven zijn er voor hen geen beperkingen meer. Ze hoeven zich niet meer te melden bij de GGD en kunnen gewoon contact hebben met andere mensen.

Meer informatie

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft direct contact met Nederlanders in Cambodja om vinger aan de pols te houden over hun situatie en onderzoekt hoe het kan bijdragen aan hun spoedig vertrek.

Honorair Consuls zijn ter plaatse voor Nederlanders die assistentie nodig hebben. Nederlanders kunnen hiervoor contact opnemen met het 24/7 BZ Contact Center via +31247247247.

Was u de afgelopen 2 weken passagier op de Westerdam en bent u nog niet benaderd door de GGD? Dan kunt u ook zelf met de GGD in uw regio contact opnemen. Heeft u klachten zoals koorts, kortademigheid of hoesten, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts of de GGD.

Alle contactgegevens van de GGD kunt u vinden op www.ggd.nl.