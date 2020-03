Bezoek aan verpleeghuizen niet langer mogelijk vanwege corona

Verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg zijn vanaf morgen gesloten voor bezoekers en anderen die niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg. Dat maakte minister Hugo de Jonge (VWS) vandaag bekend namens het kabinet. De landelijke maatregel duurt vooralsnog tot en met 6 april en is bedoeld om de kwetsbare bewoners beter te beschermen tegen het coronavirus (COVID-19).

Kwetsbare ouderen lopen de grootste risico’s om erg ziek te worden van COVID-19. Door verpleeghuizen nu te sluiten voor bezoekers, wil het kabinet samen met de zorgsector de kwetsbare bewoners beter beschermen. Verenso (Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde) is tot het advies gekomen dat dit landelijk nodig is. Het besluit is in lijn met het advies van het Outbreak Management Team (OMT) - RIVM over het beperken van contacten en in het bijzonder het beperken van bezoek aan kwetsbare personen.

Het is voor familie, vrienden en andere bekenden van bewoners voorlopig niet mogelijk om op bezoek te gaan. Daarom worden organisaties en hun medewerkers gevraagd om er alles aan te doen om bewoners en naasten op andere manieren in contact te laten blijven, bijvoorbeeld door (video)bellen mogelijk te maken.

Incidenteel kan een instelling afwijken van deze maatregel, in het bijzonder in de stervensfase.

Minister De Jonge: ‘De maatregelen die we moeten nemen zijn verstrekkend en hebben veel verdrietige gevolgen. Juist omdat deze ouderen zich vaak al alleen voelen. We hebben dit besluit dan ook niet licht genomen. Maar we moeten de mensen die ons lief zijn beschermen. Dat doen we door ons gezonde verstand te gebruiken, en de maatregelen met een warm hart uit te voeren.’