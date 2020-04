Extra geld voor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling en tegengaan tekorten medicijnvoorraden

Het kabinet stelt volgend jaar 59,1 miljoen euro extra beschikbaar voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Er is in 2020 33 miljoen gereserveerd voor gesloten jeugdzorg. Om de tekorten in medicijnvoorraden op te vangen investeert het kabinet de komende jaren 115 miljoen euro. Bovendien gaat er de komende jaren in totaal zo’n 110 miljoen naar de verbetering van medicatieoverdracht. Al eerder maakte het kabinet bekend 200 miljoen te investeren in voldoende woonplekken met begeleiding voor dak- en thuislozen. Deze investeringen zijn terug te vinden in de Voorjaarsnota.

Meer geld naar aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Het kabinet stelt komend jaar 59,1 miljoen euro extra beschikbaar voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hiervan is 38,6 miljoen euro bestemd voor Veilig Thuis, waar door de nieuwe meldcode meldingen van professionals eerder binnenkomen. Daarnaast is er 15,5 miljoen euro extra budget beschikbaar voor extra opvangplekken voor acute crisissituaties in de vrouwenopvang en voor het oplossen van door- en uitstroomproblematiek aldaar, evenals voor de Centra Seksueel Geweld en 5 miljoen euro voor de uitvoering van de actieagenda Schadelijke Praktijken.

Impuls voor transformatie Gesloten Jeugdzorg

De meest kwetsbare jongeren moeten goede hulp krijgen in een woonomgeving die past bij hun zorg- en veiligheidsbehoefte. Daarom is de sector van plan de gesloten jeugdhulp te transformeren. Grote opgaven van de transformatie zijn het zo veel mogelijk voorkomen van plaatsingen in de gesloten jeugdhulp, en de ontwikkeling naar meer kleinschalige en gezinsgerichte woonvormen. Dit heeft consequenties voor het vastgoed van de gesloten jeugdhulp. Minder plaatsingen leiden tot leegstand en uiteindelijk afbouw van de capaciteit. Tegelijk vraagt de omvorming naar kleinschalige en gezinsgerichte woonvormen om investeringen. De kosten die horen bij deze vastgoedvraagstukken leiden tot een belemmering van de trans­formatie. Om de transformatie een impuls te geven en daarmee de continuïteit van deze essentiële vorm van jeugdhulp te borgen is er in 2020 een extra bedrag van 33,5 miljoen euro gereserveerd.

Geneesmiddelen

Het kabinet zet de komende jaren in totaal 115 miljoen euro in om de tekorten in de voorraden van geneesmiddelen tegen te gaan. Met deze voorraadverhoging kunnen we naar verwachting 85% van de tijdelijke geneesmiddeltekorten opvangen.

Elk jaar worden ruim 27.000 mensen in het ziekenhuis opgenomen door vermijdbare medicatiefouten, waarbij ongeveer 1.000 mensen overlijden. Met een goede elektronische overdracht van medicatiegegevens door zorgverleners kan de medicatieveiligheid sterk worden verbeterd. In het landelijke programma Medicatieoverdracht ondersteunt het ministerie van VWS partijen bij het implementeren van de richtlijn Medicatieoverdracht en de bijbehorende informatiestandaarden. Daarin investeert het kabinet tot en met 2024 in totaal zo’n 111 miljoen euro.

Meer woonplekken met begeleiding voor dak- en thuislozen

Het kabinet stelt 200 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van dak- en thuisloosheid in 2020 (75 miljoen) en 2021 (125 miljoen). Aanleiding is de verdubbeling van het aantal dak- en thuislozen sinds 2009, die bleek uit de CBS-cijfers van afgelopen zomer. De aanpak, waarin gemeenten woningcorporaties, cliëntenorganisaties en zorgaanbieders samenwerken, zal zich met name richten op het beschikbaar stellen van extra woonplekken met begeleiding voor deze doelgroep.