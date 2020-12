Gedeeltelijke lockdown ook tijdens feestdagen

Het aantal coronabesmettingen blijft te hoog. De druk op de zorg neemt nog maar weinig af. Dagelijks worden nog gemiddeld 24 mensen op de intensive care opgenomen. Daarom moeten we de gedeeltelijke lockdown blijven voortzetten, ook tijdens de feestdagen. Het is niet anders. Hoe graag we ook meer zouden willen doen, het virus laat dat nu nog niet toe. Door afstand te houden en het aantal contacten te beperken, beschermen we elkaar tegen het coronavirus. Lees het nieuwsbericht van 8 december in eenvoudige taal.

Dit betekent dat er thuis nog steeds maximaal drie personen per dag op bezoek kunnen komen. De horeca blijft gesloten. Volwassenen sporten alleen op anderhalve meter afstand. Er blijft een dringend advies om thuis te werken, tenzij het echt niet anders kan. En we reizen niet naar het buitenland, tenzij strikt noodzakelijk.

Feestdagen

De feestdagen zullen we in kleine en huiselijke kring doorbrengen. Maar met wat creativiteit en vindingrijkheid kunnen we tijdens de feestdagen toch bij elkaar te zijn. Bijvoorbeeld door op verschillende dagen in kleine groepjes bij elkaar te komen, of met een digitale verbinding samen te eten.

Tijdens de feestdagen is het extra belangrijk dat we de basismaatregelen blijven naleven. We houden anderhalve meter afstand van mensen uit een ander huishouden, ook aan tafel of tijdens de viering. Kies waar mogelijk voor de plek met de meeste ruimte, zodat je makkelijker afstand kunt houden. We wassen vaak onze handen, bijvoorbeeld als je ergens binnenkomt of voor je gaat eten. En bij klachten, hoe mild ook, blijven we thuis, gaan niet naar buiten of bij anderen op bezoek en we laten ons testen. Wie besmet is, roept hulp in van anderen. Bijvoorbeeld voor boodschappen en andere klusjes, zodat de besmette persoon thuis kan blijven.

Ook bij de voorbereidingen op de feestdagen is dat van belang. Doe gericht inkopen, winkel ’s ochtends of doordeweeks en ga alleen. Gemeenten en winkeleigenaren nemen maatregelen die mensen helpen om zich aan de regels te houden en drukte te beperken.

Veranderingen

Curaçao heeft met ingang van vandaag, 8 december, een oranje reisadvies vanwege corona. Dit betekent dat reizen naar Curaçao wordt afgeraden. Wie terugkomt uit Curaçao gaat in thuisquarantaine.

Vanaf 17 december mogen topsporters in de topsportcompetities weer trainen en wedstrijden spelen. Voor hen is de nationale competitie belangrijk om aansluiting te houden bij de internationale top. Tijdens het sporten geldt de afstandsmaatregel niet en zij mogen in dit uitzonderlijke geval ook met meer dan vier personen sporten en met meer dan 30 personen in één ruimte zijn. Voetballers in de Eredivisie en Eerste divisie en topsporters met een status op aangewezen topsportlocaties mochten al trainen en wedstrijden spelen.

Vooruitblik

Tegelijkertijd kijkt het kabinet naar wat wel mogelijk is in de toekomst. Het kabinet wil vanaf half januari gecontroleerde experimenten houden met publiek bij sportwedstrijden en bij theater en zakelijke congressen. Doel is om te onderzoeken hoe we dergelijke evenementen zo veilig mogelijk kunnen inrichten zodra daar weer ruimte voor is.

Vaccineren

Er is een eerste indeling gemaakt van wie bij de start van de coronavaccinatie welk type inenting krijgt, en op welke locaties deze vaccins worden toegediend. Zorgmedewerkers van verpleeghuizen ontvangen als eerste een oproep. Deze groep wordt gevaccineerd op circa 30 priklocaties, die de GGD verspreid over het land gaat inrichten. Na de medewerkers van verpleeghuizen volgen de medewerkers uit de gehandicaptenzorg en thuiszorg. Parallel aan het vaccineren van de genoemde zorgmedewerkers wordt ook zo snel mogelijk gestart met het inenten van bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze groepen krijgen de vaccinatie in hun eigen woonomgeving. Iedereen die betrokken is bij de voorbereidingen zet alles op alles om zo vroeg mogelijk in januari de eerste prik te kunnen zetten.

Steunmaatregelen en aandacht voor elkaar

Het virus en de maatregelen hebben forse impact op de samenleving en delen van de economie. Daarom ondersteunt het kabinet ondernemers en werkenden met het steun en herstelpakket. Over de laatste aanpassingen aan de steunmaatregelen geven de ministers van Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Financiën morgen, 9 december, een nadere toelichting.

Juist tijdens de decembermaand is het van belang om wat extra naar elkaar om te kijken. Vooral mensen die zich eenzaam voelen of mensen die het lastig vinden om te gaan met de gedeeltelijke lockdown, hebben in deze periode extra behoefte aan een telefoontje, bezoek of kaartje. De campagne ‘Aandacht voor Elkaar’ verzamelt initiatieven uit het hele land en verspreidt verhalen die ook anderen kunnen inspireren om iets extra’s te doen voor de mensen om ons heen. Zie de website: www.aandachtvoorelkaar.nl voor meer informatie.