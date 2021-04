VWS steunt tientallen landelijke initiatieven voor jeugd in coronatijd

Met het Steunpakket Welzijn Jeugd, aangekondigd in de Kamerbrief van dinsdag 13 april, steunt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tientallen landelijke initiatieven die aansluiten bij de behoeften van jongeren op het gebied van hun sociaal en mentaal welzijn in coronatijd. Het grootste deel van dit steunpakket gaat naar gemeenten voor lokale initiatieven. De landelijke initiatieven zijn bedoeld om de lokale aanpak te versterken. Het pakket ondersteunt initiatieven op het gebied van laagdrempelige mentale ondersteuning, sociale activiteiten en begeleiding voor specifieke doelgroepen. Jongeren zijn zelf actief betrokken bij de selectie van de initiatieven.

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) bezocht vandaag één van de initiatieven, @ease: “We zien dat jongeren veel mentale druk ervaren door de coronacrisis. Het is belangrijk dat zij daarmee ergens terecht kunnen, om te voorkomen dat hun zorgen zich ontwikkelen tot ernstigere klachten. Bij @ease laten ze zien hoe dit op een laagdrempelige manier kan. Geen wachtlijsten, iedereen kan gewoon op elk moment binnenlopen voor een gratis en anoniem gesprek over bijvoorbeeld studiestress, eenzaamheid of somberheid. Een luisterend oor bieden kan al het verschil maken, maar het is juist ook mooi hoe er wordt samengewerkt met lokale zorgpartners om passende hulp te vinden als dat nodig is. Vanuit het steunpakket willen we dit soort initiatieven versterken, om de coronaschade op het welzijn van jongeren te beperken.”

Mentale ondersteuning

Om jongeren laagdrempelige mentale ondersteuning te bieden is recent de nieuwe supportlijn ‘Alles Oké?’, speciaal voor jongvolwassenen, gelanceerd met steun vanuit het Steunpakket Welzijn Jeugd. Ook komt er een campagne om aandacht te vragen voor spanningen thuis. Voor enkele initiatieven, waaronder Join Us, die zich richten op het verminderen en bespreekbaar maken van eenzaamheid onder jongeren, worden extra middelen beschikbaar gesteld. Ten slotte gaat het voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs meer aandacht besteden aan de mentale weerbaarheid van jongeren, in samenhang met het Nationaal Programma Onderwijs.

Sociale activiteiten

Het kabinet heeft de afgelopen periode het welzijn van jeugd zwaar mee laten wegen bij de versoepelingen van coronamaatregelen en zal dat ook de komende maanden blijven doen. Continu wordt gekeken hoe belangrijke sociale activiteiten voor jeugd tot 27 jaar, zoals onderwijs en sport, op een veilige manier door kunnen gaan. Bovenop de middelen die gemeenten hebben ontvangen om lokale activiteiten voor jongeren te organiseren, maakt VWS onder andere mogelijk dat de succesvolle Winter Games worden verlengd naar de Summer Games en verbreed naar jongeren tot 27 jaar.

Begeleiding specifieke groepen

Voor sommige groepen is aanvullende begeleiding nodig. Zo worden voor jongeren met een chronische beperking extra sociale activiteiten, workshops en masterclasses georganiseerd. Voor jongeren in de jeugdhulp die behoefte hebben aan een vertrouwenspersoon wordt de capaciteit bij het AKJ tijdelijk uitgebreid. En voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en hun ouders wordt gewerkt aan extra online ondersteuning. Verder wordt in samenwerking met jongerenwerk, onderwijs en Halt ingezet op betere ondersteuning van jongeren in achterstandswijken. Tot slot komt een impuls voor de Jeugdgezondheidszorg voor ouders voor wie het lastig is hun kinderen in deze periode te zien worstelen.

Jongeren betrokken

Om tot de best mogelijke invulling te komen is het steunpakket vanaf de start vormgegeven met jongeren. Jongerenorganisaties hebben voorstellen ingediend, een diverse groep jongeren heeft feedback geleverd op voorgestelde initiatieven en de Nationale Jeugdraad heeft VWS geadviseerd over de voorstellen. VWS heeft deze adviezen zwaar meegewogen bij de invulling van het steunpakket.