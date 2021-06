Aanpassingen steunpakket door herstel economie

De maatschappelijke- en economische impact van het coronavirus neemt snel af en de economie herstelt zich. Het gaat ook wezenlijk beter dan vier weken geleden bij de aankondiging van het nieuwe steunpakket werd verwacht. Het kabinet ziet daarin aanleiding om een wijziging te doen in de loonsubsidie NOW. Nu alle bedrijven open mogen, mogen werkgevers in het nieuwe pakket nog een omzetverlies tot maximaal 80 procent opgeven. Daarnaast verlengt het kabinet de periode waarin ondernemers uitstel van belasting kunnen aanvragen tot 1 oktober.

Sneller dan verwacht vallen beperkingen weg en herstelt de economie zich. Wel zijn er nog onzekerheden voor ondernemers en werkenden, zoals de ontwikkeling van het virus. Ook hebben ondernemers soms fors moeten interen op hun reserves. Op 27 mei heeft het kabinet daarom het steunpakket verlengd voor juli, augustus en september voor de bedrijven die dat nog echt nodig hebben. In dit pakket zitten ook extra maatregelen om bedrijven te helpen met de gegroeide schuldenlast.

De steunpakketten zijn zo ontworpen dat het gebruik ervan mee-ademt: hoe meer omzetverlies, hoe meer steun. Andersom geldt dat dus ook: naarmate de economie verder open gaat en bedrijven meer omzet maken, groeien ze uit het steunpakket. Dat laatste is van groot belang om terug te keren naar een gezonde economie, met een normale economische dynamiek. Dat is ook de reden dat het kabinet bij de aankondiging van het pakket voor het derde kwartaal van 2021 heeft gezegd dat een gunstige economische en epidemiologische situatie aanleiding is opnieuw na te denken over de risico’s en negatieve effecten van het steunpakket. Nu de economische situatie positiever is dan vier weken geleden verwacht, leidt dit tot een aanpassing in de NOW.

NOW

In het nieuwe pakket mag een bedrijf tot 80 procent omzetverlies opgeven voor het derde kwartaal. Dit betekent dat een bedrijf nog voor maximaal 80 procent van de loonsom een tegemoetkoming kan krijgen. Ook het voorschot wordt hierop aangepast. Het vergoedingspercentage blijft hetzelfde als in het tweede kwartaal, net als het minimale omzetverlies van 20 procent. Nu de contactbeperkingen grotendeels zijn verdwenen en bedrijven met ‘testen-voor-toegang’ open kunnen, is een volledig omzetverlies als gevolg van de coronacrisis niet meer te verwachten. Daarom wordt het op te geven omzetverlies begrensd. Ook draagt deze maatregel bij aan het verminderen van het risico op misbruik en oneigenlijk gebruik. Een omzetverliesgrens is ook overwogen voor de vaste lastenregeling TVL maar bleek in de praktijk onuitvoerbaar. Door de wijziging in de NOW is publicatie van de regeling vertraagd en zal ook de opening van het loket enkele weken later worden. Het kabinet beseft dat dit een tegenvaller kan zijn voor bedrijven.

Belasting

Het kabinet verlengt verder de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 oktober 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 oktober 2021. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen schoof eerder al op naar 1 oktober 2022 en hier is vijf jaar de tijd voor. Wel wordt van ondernemers verwacht dat zij vanaf 1 oktober 2021 weer gewoon belasting gaan betalen.

Beëindiging steunpakket

Gezien het positieve epidemiologische en economisch beeld zal het kabinet het steun- en herstelpakket na het derde kwartaal van dit jaar vooralsnog niet verlengen. In het geval van grootschalige en nationale sluitingen kunnen nieuwe steunmaatregelen worden overwogen.

In de vandaag verzonden Kamerbrief doet het kabinet daarnaast opnieuw een moreel appel aan ondernemers om de steun alleen aan te vragen als deze echt nodig is door de coronacrisis en scherp te bekijken of steun in de coronaperiode ook echt nodig is.

Waar kunnen ondernemers en werkenden terecht?

Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 – 2117. Werkenden en werkzoekenden kunnen daarnaast terecht op hoewerktnederland.nl.

Ondernemers melden zich voor de kredietregelingen bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld hun bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zelfstandige ondernemers (Tozo) via de eigen gemeente. Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) via RVO. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk.