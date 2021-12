Basisscholen week voor kerstvakantie dicht

Dat heeft het kabinet op advies van het OMT besloten, nu er grote zorgen zijn over de opkomst van de omikronvariant, die zich snel verspreidt. Omdat de kerstvakantie dit jaar direct met de kerstdagen begint, zouden kinderen dan onbewust hun oudere familieleden kunnen besmetten met een te hoge druk op de zorg tot gevolg.

Minister Slob: ,,We vinden het heel belangrijk om de basisscholen zoveel mogelijk open te houden. Dat is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Maar we moeten in het kabinet meerdere belangen zorgvuldig tegen elkaar afwegen. Het was een hele moeilijke keuze, maar helaas hebben we toch moeten beslissen de scholen te sluiten vanwege de zorgen over de omikronvariant. Ik realiseer me dat we daarmee opnieuw veel vragen van scholen en ouders.’’