Verspreiding omikron vertragen: Nederland in lockdown

Het is de afgelopen week duidelijk geworden dat omikron zich ook in Nederland zeer snel verspreidt. Het OMT verwacht dat deze variant eind december al dominant zal zijn in Nederland. Dit is eerder dan verwacht. De snelle opmars leidt nog dit jaar tot een stijging van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen en op de IC’s. Hiermee wordt een overbelasting van de zorg in januari steeds reëler. We willen allemaal in het ziekenhuis en bij de huisarts terecht kunnen als dat nodig is. De verspreiding van de omikronvariant moet op korte termijn worden vertraagd om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden. Daarom heeft het kabinet besloten dat Nederland vanaf zondag 19 december tot en met in ieder geval vrijdag 14 januari 2022 in lockdown gaat.

Omdat we de omikronvariant nog maar kort kennen is nog veel onzeker. Ondanks deze onzekerheden, berekenden modelleurs van het RIVM hoe snel het virus zich kan verspreiden onder verschillende omstandigheden. Meer informatie daarover in dit RIVM-nieuwsbericht. Het lijkt duidelijk dat alleen de huidige maatregelen onvoldoende zijn om de belasting van de zorg in de ziekenhuizen en verpleeghuizen beheersbaar te houden.

Maatregelen en dringende adviezen vanaf zondag 19 december

Voor iedereen geldt: Blijf zoveel mogelijk thuis en vermijd drukte.

Houd overal 1,5 meter afstand.

Ontvang thuis niet meer dan 2 personen vanaf 13 jaar per dag. Met uitzondering van Kerstavond, Eerste en Tweede Kerstdag en tijdens de jaarwisseling. Dan geldt maximaal 4 personen vanaf 13 jaar per dag.

Ga maximaal 1 keer per dag op bezoek.

Buiten geldt er een maximum groepsgrootte van 2 personen vanaf 13 jaar. Mensen die op 1 adres wonen zijn hiervan uitgezonderd.

Op Kerstavond, Eerste en Tweede Kerstdag en tijdens de jaarwisseling gaat de maximum groepsgrootte buiten omhoog naar 4 personen vanaf 13 jaar.

Het onderwijs en de buitenschoolse opvang zijn fysiek gesloten tot en met in ieder geval 9 januari. Er zijn enkele uitzonderingen. Op 3 januari besluit het kabinet over het onderwijs vanaf 10 januari.

Alle horeca is gesloten. Bestellen en afhalen is mogelijk.

Alle niet-essentiële winkels zijn gesloten. Bestellen, afhalen en retourneren is mogelijk.

Essentiële winkels, zoals supermarkten en drogisterijen, zijn open tot 20.00 uur. Hier geldt een mondkapjesplicht en een maximum van 1 bezoeker per 5m2 meter.

Uitgezonderde dienstverlening zoals tankstations, apotheken, bibliotheken, rijscholen, de notaris of advocaat zijn open.

Alle niet-medische contactberoepen, zoals kappers en schoonheidsspecialisten, zijn dicht.

Bioscopen, musea, theaters en concertzalen zijn gesloten.

Alle binnensportlocaties zijn dicht (zwemlessen uitgezonderd). Buitensportlocaties blijven geopend voor alle leeftijden tussen 05.00 en 17.00 uur. Voor volwassenen vanaf 18 jaar is buiten sporten toegestaan met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand. Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar kunnen buiten sporten en onderlinge wedstrijden spelen op de eigen club.

Er geldt een evenementenverbod. Uitvaarten met maximaal 100 gasten, weekmarkten en professionele sportwedstrijden zonder publiek, zijn uitgezonderd. Kerstmarkten zijn niet toegestaan.

Bekijk het korte overzicht van alle basisregels, maatregelen, voorwaarden en uitzonderingen.

Deze maatregelen komen bovenop de maatregelen en adviezen die op dit moment al voor iedereen gelden zoals de basisregels, de mondkapjesplicht, het advies om een zelftest te doen voor je bij anderen op bezoek gaat en het thuiswerkadvies. Mensen vanaf 70 jaar wordt geadviseerd om zoveel mogelijk hun contacten te beperken, ook met kinderen en 1,5 meter afstand van hen te houden.

Ondernemers kunnen gebruikmaken van het steunpakket dat onlangs is uitgebreid en verlengd.

Onderwijs

Vanaf maandag 20 december tot en met 9 januari gaan de scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs, het mbo en hogescholen en universiteiten dicht. Dit besluit is al eerder genomen voor de scholen in het primair onderwijs, waar de bestaande afspraken blijven gelden. Uitzonderingen zijn er voor praktijkonderwijs, examens en tentamens en kwetsbare leerlingen en studenten. Het uitgangspunt is dat het onderwijs na de kerstvakantie weer open kan. Hier neemt het kabinet uiterlijk 3 januari een besluit over. Ook de BSO is tot en met 9 januari gesloten. Wel blijft er noodopvang mogelijk voor kinderen van ouders uit cruciale beroepsgroepen en voor kwetsbare kinderen. Kinderopvanglocaties, voor kinderen van 0 tot 4 jaar oud, blijven open.

Boosteren

Om de bescherming tegen de omikronvariant te verbeteren, krijgen alle 18-plussers zo snel mogelijk een booster aangeboden. Alleen met een booster ben je beter beschermd tegen deze variant. Het streven is dat zo veel mogelijk 60-plussers voor de jaarwisseling hun boosterprik halen. Daar waar de capaciteit het toelaat zullen 60-plussers die in januari pas een afspraak hebben, worden uitgenodigd hun afspraak te vervroegen. Ze krijgen hierover in de loop van volgende week een sms. Neem hierover niet zelf contact op met de GGD. Rond 7 januari zullen alle 18-plussers de kans hebben gekregen om een online afspraak te maken voor een boostervaccin. In de tweede helft van januari moet iedereen van 18 jaar en ouder, die meer dan drie maanden geleden is gevaccineerd of een infectie heeft doorgemaakt, de kans hebben gehad een boostervaccinatie te halen.

Maak uw afspraak zo veel als mogelijk online. Dat helpt de GGD om de boostercampagne zo soepel en zo snel mogelijk te laten verlopen. Bent u niet handig met de computer, vraag dan hulp aan kinderen of kennissen. Ook bij de bibliotheek zijn mensen die u kunnen helpen.

Zorg

Door de snelle verspreiding van de omikronvariant kan de druk op de hele zorg hoog worden. Niet alleen in de ziekenhuizen, maar ook in de thuiszorg, de GGZ, de huisartsenzorg en de ouderen- en gehandicaptenzorg. Er worden scenario’s uitgewerkt om de zorg ook zo goed als mogelijk te blijven organiseren en te verlenen. Het doel van die voorbereidingen is dat er ook onder de zwaarste omstandigheden voor iedereen die dat dringend nodig heeft zorg beschikbaar blijft.