Wijzigingen quarantainebeleid - corona

Vrijdag 14 januari 2022 heeft het kabinet tijdens de persconferentie aangekondigd dat de quarantaineregels wijzigen.

Onderstaande wijzigingen in het quarantainebeleid zijn per direct van kracht:

Als u een huisgenoot of nauw contact bent van iemand die positief getest is op Covid-19, hoeft u niet in quarantaine te gaan als u:

Korter dan 8 weken geleden positief getest bent, hersteld bent en geen klachten heeft.

Langer dan 1 week geleden een boostervaccinatie heeft gehad.

Krijgt u toch coronaklachten? Laat u dan testen

Via de Quarantaine Check COVID-19 | Rijksoverheid.nl kunt u per situatie nagaan of er een quarantaineadvies geldt.

Protocol kinderopvang

Bovenstaande wijzingen verwerkt het RIVM in de richtlijnen. Omdat het protocol kinderopvang een vertaling is van de richtlijnen van het RIVM, wordt de nieuwe versie van het protocol in de loop van deze week gepubliceerd als het RIVM de wijzigingen heeft verwerkt.

Cruciale beroepen

Het kabinet heeft vrijdag ook aangekondigd dat er mogelijk een uitzondering op de quarantaineregels komt voor personen werkzaam in een cruciaal beroep en die niet onder de twee hierboven genoemde uitzonderingen vallen. Dit moet uitgewerkt worden en is nu nog niet inwerking getreden. Als deze uitzondering inwerking treedt zullen we u hier zo spoedig mogelijk over informeren.