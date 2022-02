Veelgestelde vragen over de Olympische Winterspelen in Beijing

Waarom gaat er geen afvaardiging namens de Nederlandse regering naar de Olympische Spelen in China?

Er gaat geen Nederlandse regeringsdelegatie naar deze Spelen. Voor Nederlandse toeschouwers is het door de strenge coronamaatregelen niet mogelijk om de Olympische Winterspelen in Beijing (4-20 februari 2022) bij te wonen. Vorig jaar was dat ook zo tijdens de Zomerspelen in Tokio. Koning Willem-Alexander zal daarom ook niet bij deze Winterspelen zijn.

Verder is er door de strenge coronamaatregelen weinig ruimte voor een inhoudelijk programma met Chinese gesprekspartners. Hierdoor kunnen onder meer de grote zorgen van Nederland over de mensenrechtensituatie in China niet worden besproken. Daarom ziet de regering ervan af om, gedurende deze Olympische Spelen, een officiële delegatie naar China te sturen.

Welke andere landen gaan er nog meer niet naar de Olympische Spelen?

Het aantal landen dat een regeringsafvaardiging naar de Olympische Winterspelen stuurt is beperkt. Uit gesprekken met andere EU-lidstaten blijkt dat veel van hen een vergelijkbaar standpunt innemen als Nederland. Dit betekent dat er geen officiële delegatie wordt afgevaardigd, zonder dat er sprake is van een politieke boycot. De Minister President, de Koning en Nederlandse ministers zullen daarom wel gewoon vanuit Nederland de sporters steunen en feliciteren met hun prestaties.

Wat doet Nederland voor de mensenrechten in China?

Nederland heeft ernstige zorgen over de algehele mensenrechtensituatie in China. De universele mensenrechten, zoals de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van religie en levensovertuiging, worden steeds verder ingeperkt. Rechten van etnische en religieuze minderheden staan onder grote druk.

De meest ernstige zorgen bestaan er over de situatie in de regio Xinjiang, waar sprake is van grootschalige opsluiting van Oeigoeren en andere etnische minderheden in ‘heropvoedingskampen’. Daarnaast is er sprake van surveillance, indoctrinatie, mensonterende omstandigheden, dwangarbeid en systematische schendingen van de vrijheid van religie en levensovertuiging.

Nederland en de EU spreken zich uit tegen deze zorgwekkende situatie en pleiten onder andere voor een onafhankelijk onderzoek door de VN. Daarnaast pleiten Nederland en de EU voor ongehinderde toegang tot Xinjiang voor onafhankelijke waarnemers, zoals de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN.

Gezamenlijke verklaringen en het EU-mensenrechtensanctieregime zijn onderdeel van een breder mensenrechtenbeleid op China. Nederland zet zich in om de mensenrechten te bevorderen, ook door middel van regelmatig contact met China en projecten via het Mensenrechtenfonds.