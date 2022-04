Kabinet start landelijke Energiebesparingscampagne en komt met Nationaal Isolatieprogramma om 2.5 miljoen woningen snel te isoleren

Onder de naam ‘Zet ook de knop om’ start de Rijksoverheid op 2 april 2022 een landelijke campagne om huishoudens en ondernemers met praktische besparingstips te stimuleren om op korte termijn energie te besparen. Om mensen te helpen bij het isoleren van hun woning komt het kabinet met het Nationaal Isolatieprogramma om slecht geïsoleerde huur- en koopwoningen snel en slim aan te pakken. Het doel is om 2,5 miljoen woningen te isoleren.

Minister Rob Jetten: "Energiebesparing heeft de afgelopen jaren niet de aandacht gekregen die het verdient. Daar gaan we nu verandering in brengen. Het is om meerdere redenen verstandig om energie te besparen. Het is goed voor je portemonnee, het klimaat én het helpt ons om minder afhankelijk te worden van gas uit Rusland. Daarom zetten we energiebesparing de komende tijd bij iedereen op de kaart. Dat doen we met een campagne met praktische bespaartips waarmee huishoudens en bedrijven direct energie kunnen besparen en met extra geld om mensen te helpen bij het isoleren van hun huis."

Minister Hugo de Jonge: "De urgentie om energie te besparen en beter te isoleren is groter dan ooit. Daarom slaan we de handen ineen en komen we met het Nationaal Isolatieprogramma. Zo kunnen we mensen snel en direct helpen bij het isoleren van hun huis. Het doel is dat we 2.5 miljoen woningen gaan isoleren. Ook neemt het kabinet zelf maatregelen om energie te besparen. In circa 200 Rijkskantoren gaat de verwarming gemiddeld 2 graden lager in de winter en wordt minder gekoeld in de zomer."

Start landelijke campagne ‘zet de knop ook om’

De vanzelfsprekendheid waarmee we energie gebruiken verandert. Gas en elektriciteit zijn duurder geworden, waardoor de energierekening stijgt. Nederland moet minder afhankelijk worden van gas uit Rusland. En we moeten klimaatverandering tegengaan. Om al deze redenen is het belangrijk dat we meer energie besparen. Daarom lanceert de overheid op 2 april een landelijke publiekscampagne, onder de naam 'Zet ook de knop om', voor radio, tv, online en in landelijke en regionale kranten. De campagne biedt praktische tips waarmee huishoudens en ondernemers eenvoudig energie kunnen besparen. Dat kan bijvoorbeeld al door niet langer dan 5 minuten te douchen en/of de thermostaat overdag op 19 graden te zetten en ’s nachts op 15 graden. Het kabinet doet daarnaast een klemmend beroep op Nederlandse bedrijven en ondernemers om mee te doen door bijvoorbeeld energie te besparen op de verlichting, verwarming en/of ventilatie van bedrijfspanden. Zelf zal het kabinet ook de knop omzetten en het goede voorbeeld te geven. In 200 Rijkskantoren gaat de verwarming in de winter gemiddeld 2 graden naar beneden van 21 naar 19 graden en in de zomer zal er minder gekoeld worden.

Nationaal Isolatieprogramma

Het doel van het Nationaal Isolatieprogramma is om 2,5 miljoen woningen te isoleren met een focus op de slecht geïsoleerde woningen met energielabel E, F en G. Van alle 8 miljoen woningen heeft ongeveer 1,5 miljoen woningen nog een energielabel E of slechter. Samen met alle betrokken partijen, waaronder woningeigenaren, VvE’s, verhuurders, huurders, Rijk, gemeenten, ngo’s en marktpartijen, wil het kabinet uiterlijk in 2030 alle slecht geïsoleerde woningen hebben verbeterd. Het kabinet stelt daarvoor in totaal 4 miljard euro ter beschikking tot en met 2030. De ambitie van het kabinet is om 750.000 woningen via een wijkgerichte aanpak met gemeenten te isoleren. Gemeenten krijgen hiertoe de mogelijkheid om in de buurten waar ze als eerste aan de slag gaan komende jaren een extra korting, tegoedbon of voucher aan bewoners aan te bieden bovenop de landelijk beschikbare subsidies. Ook wil het kabinet een miljoen huurwoningen isoleren naar de isolatiestandaard, zowel in het sociale als het particuliere segment. Daarnaast zal er worden ingezet op het versneld isoleren van 750.000 woningen op eigen initiatief via collectieve inkoopinitiatieven. Dat wordt gestimuleerd met aantrekkelijke, laagdrempelige, breed toegankelijke financiering en subsidie en met de landelijke isolatiecampagne en het platform ‘Verbeter je huis’. Op verbeterjehuis.nl kunnen woningeigenaren eenvoudig een eerste beeld krijgen van de huidige energiezuinigheid van hun woning, welke verbeteringen mogelijk zijn, en wat de kosten en besparingen zijn van deze maatregelen. Ook geeft de website informatie over de subsidies en financieringsopties waar je als woningeigenaar gebruik van kan maken. Voor mensen met onvoldoende spaargeld en die op de markt niet terecht kunnen voor financiering tegen aantrekkelijke voorwaarden biedt het Nationaal Warmtefonds energiebespaarleningen daar zal het kabinet een 0%-rente energiebespaarlening aan toevoegen.

Verduurzamingscoalitie

Het Rijk, gemeenten, woningcorporatiescorporaties en woningeigenaren kunnen dit niet alleen. Daarom slaan we de handen ineen bij de verduurzaming in de gebouwde omgeving en de versnelling van energiebesparing op de korte termijn. De campagne wordt ondersteund door een brede maatschappelijke coalitie die zich zal inspannen om kennis te delen, communicatie te intensiveren en activiteiten te versnellen en beter met elkaar te verbinden.