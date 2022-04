Nederland stuurt forensisch opsporingsteam naar Oekraïne

Nederland stuurt een forensisch opsporingsteam naar Oekraïne. Dat heeft de ministerraad besloten. Het team bestaat hoofdzakelijk uit personeel van de Koninklijke Marechaussee, aangevuld met experts van andere Defensieonderdelen en van het Nederlands Forensisch Instituut. Zij gaan bewijs verzamelen dat bruikbaar is voor onderzoek naar oorlogsmisdaden en in strafrechtelijke procedures.

Oekraïne heeft het Internationale Strafhof en de EU-lidstaten gevraagd om ondersteuning bij het opsporingsonderzoek met betrekking tot oorlogsmisdrijven gepleegd in Oekraïne. Het kabinet heeft besloten de Nederlandse expertise op het gebied van forensische opsporing en bewijsgaring in te zetten en een forensisch opsporingsteam naar Oekraïne te sturen. De ontplooiing van het team betreft een gezamenlijke inspanning van Buitenlandse Zaken, Defensie en Justitie en Veiligheid. Het team zal opereren onder de vlag van het Internationaal Strafhof.

In internationaal verband is Nederland reeds op verschillende sporen betrokken bij het tegengaan van straffeloosheid en het onderzoek doen naar oorlogsmisdrijven in Oekraïne. Zo ondersteunt Nederland onder meer het Internationaal Strafhof met personele capaciteit en een financiële bijdrage, heeft Nederland zich ingespannen voor de instelling van een VN-onderzoeksmissie met focus op bewijsgaring en wordt het veldkantoor van het VN-Mensenrechtenkantoor financieel gesteund om monitoring van mensenrechtenschendingen voort te zetten.

Het forensisch opsporingsteam zal begin mei van start gaan en wordt in principe ingezet voor een periode van twee weken. De werkzaamheden van het team vinden plaats op diverse locaties in de omgeving van Kiev. Naast forensische opsporingsambtenaren bestaat het team van ongeveer 30 personen uit rechercheurs van de Koninklijke Marechaussee, explosieven opruimingsexperts, medisch personeel, een tolk en een team van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten.