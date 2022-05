Mondkapjes en vliegen: Nederlandse regels veranderen vanaf 21 mei 2022

Als u gaat vliegen kan het gebeuren dat u bijvoorbeeld op de luchthaven in het land van vertrek en in het vliegtuig verplicht een mondkapje moet dragen. Maar dat u op de luchthaven van bestemming en tijdens de terugvlucht geen mondkapje op hoeft. Hoe zit dat?

Internationale richtlijnen

Er zijn internationale richtlijnen voor het dragen van mondkapjes op luchthavens en in het vliegtuig. Deze worden opgesteld door de Europese Luchtvaartautoriteit (EASA). Maar elk land beslist zelf hoe zij met die richtlijnen omgaan en welke coronaregels in dat land gelden. Daardoor zijn de regels op luchthavens en in vliegtuigen niet overal hetzelfde. In Nederland heeft het kabinet besloten de internationale richtlijnen voor coronaregels in de luchtvaart te volgen.

Nederlandse regels vanaf 21 mei

Deze week heeft de Europese Luchtvaartautoriteit (EASA) laten weten dat de internationale richtlijnen worden aangepast. Daarom veranderen ook de regels in Nederland. Vanaf zaterdag 21 mei is het dragen van een mondkapje niet meer verplicht op Nederlandse luchthavens. Mensen met een kwetsbare gezondheid worden wel geadviseerd (vrijwillig) een medisch mondkapje te dragen.

Besmetting en verspreiding voorkomen

De huidige virusvariant is minder ziekmakend, maar er raken nog steeds veel mensen besmet met het coronavirus. Het dragen van een mondkapje kan helpen om te voorkomen dat u besmet raakt en dat het virus zich verspreidt. Hetzelfde geldt voor de basisadviezen, zoals regelmatig handen wassen en hoesten en niezen in uw elleboog.

Mensen die zich zorgen maken om hun gezondheid gebruiken bij voorkeur een medisch mondkapje van type IIR of een FFP2-masker. En voor iedereen geldt: doe een zelftest als u klachten heeft en ga bij een positieve uitslag niet naar de luchthaven.

Regels in het buitenland

Gaat u op reis? Zoek dan voor vertrek uit welke regels er gelden op de luchthaven, in het vliegtuig en in het land waar u naartoe reist. Bijvoorbeeld via de website van de luchthaven, de luchtvaartmaatschappij of reisorganisatie. Op wijsopreis.nl vindt u de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.