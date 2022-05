Melden van apenpokken-besmetting noodzakelijk om virus goed te bestrijden

Op 20 mei zijn ook in Nederland de eerste besmettingen met het apenpokken-virus bevestigd. De verwachting is dat de komende dagen nog meer besmettingen zullen worden aangetroffen. De ziekte is vandaag aangemerkt als A-ziekte. Dat betekent dat nieuwe besmettingen of vermoedens daarvan direct gemeld moeten worden. Zo kan verdere verspreiding van het virus voorkomen worden.

Het RIVM heeft geadviseerd om de apenpokken aan te merken als A-ziekte. Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport volgt dit advies op. Daarmee is het verplicht voor artsen om de ziekte en het vermoeden daarvan direct te melden. Zo kunnen nieuwe gevallen zo vroeg mogelijk opgespoord en geïsoleerd worden en ook voor hun contacten kunnen er maatregelen, zoals quarantaine, genomen worden. Het gaat nadrukkelijk om de aanpak van individuele gevallen. Er zijn geen algemene collectieve maatregelen te verwachten.

Personen met (een verdenking op) apenpokken worden verzocht in thuis isolatie te gaan. Zij kunnen getest worden. Is de test uitslag negatief dan kan de isolatie worden opgeheven. Zijn zij positief, dan worden zij verzocht in isolatie te blijven tot de ziekte niet langer meer besmettelijk is. Dat is op het moment dat de huid volledig genezen is.

Apenpokken

Apenpokken, dat officieel Monkeypox wordt genoemd, is een virus dat vooral in West- en Midden-Afrika voorkomt. Het virus komt voor bij knaagdieren, maar ook mensen kunnen besmet worden. De klachten na een besmetting zijn doorgaans mild. Meer informatie over de ziekte is te vinden op de website van het RIVM.