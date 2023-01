MIT Werkprogramma aangeboden aan Minister van Gennip

Vrijdag 13 januari 2023 heeft voorzitter Jolande Sap namens het Maatschappelijk Impact Team (MIT) het werkprogramma aangeboden aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Karien van Gennip. Het werkprogramma omschrijft de werkzaamheden van het MIT voor de eerste periode tot 1 september 2024.

Het MIT adviseert over de maatschappelijke impact van pandemieën en de pandemie-aanpak, zowel op de korte als de langere termijn, en komt naast het Outbreak Management Team (OMT) te staan. Om deze rol te kunnen vervullen investeert het MIT in kennisopbouw. Zo ontwikkelt het MIT een dashboard met maatschappelijke kernindicatoren, stelt het MIT factsheets op over de maatschappelijke impact van diverse pandemiemaatregelen, en werkt het MIT aan een afwegingskader waarmee de gevolgen van verschillende maatregelen kunnen worden gewogen.

Het MIT stelt zich ten doel concrete, onderbouwde en relevante adviezen te geven waarin de gevolgen voor mens en samenleving centraal staan.