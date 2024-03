Minister-president Rutte ontvangt premier Attal van Frankrijk

Minister-president Rutte ontvangt woensdag 6 maart premier Attal van Frankrijk voor een kennismakingsgesprek op het ministerie van Algemene Zaken. De ontvangst staat in het teken van de goede relaties tussen Nederland en Frankrijk.

Tijdens een bilateraal gesprek en een delegatieoverleg wordt onder meer gesproken over actuele Europese onderwerpen zoals klimaat en energie, concurrentievermogen, landbouw en migratie. Daarnaast wordt er ook gesproken over de oorlog in Oekraïne, de situatie in het Midden-Oosten en de trans-Atlantische samenwerking.

Het bezoek wordt afgesloten met een informeel diner.