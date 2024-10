Benoemingen bij Onderwijsraad

Harmjan Vedder en Stefan Philipsen worden benoemd als raadslid bij de Onderwijsraad. Zij starten in januari 2025 en zijn voor een periode van vier jaar benoemd. Daisy Mertens, leerkracht en raadslid sinds 2021, is herbenoemd voor een tweede periode van vier jaar. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Bruins van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

(Her)benoemde leden

Harmjan Vedder is wethouder in de gemeente Enschede met de portefeuille Kansengelijkheid, Onderwijs, Jeugdhulp, WMO, Gezondheid en Centrumgemeentetaken. Hij is daarnaast onder meer lid van het dagelijks bestuur van Samen Twente en lid van de commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Stefan Philipsen heeft zich gespecialiseerd in het onderwijsrecht. Hij werkt bij advocatenkantoor Streefkerk Onderwijsrecht, waar hij zich bezighoudt met uiteenlopende en complexe onderwijsjuridische vraagstukken. Daarnaast is hij bestuurslid van de Vereniging voor Onderwijsrecht en lid van de redactie van School en Wet. Hij is tevens actief als voorzitter van het College van beroep voor de examens.

Daisy Mertens is lid van de Onderwijsraad sinds 2021. Ze werkt sinds 2008 als leraar in het basisonderwijs. Op dit moment is ze leerkracht bij de Taalschool in Panningen, een school voor nieuwkomersonderwijs die onlangs is geopend. Daarnaast is ze lid van de Unesco Commissie en columnist bij vakblad Jeugd in School en Wereld.

De Onderwijsraad

De Onderwijsraad geeft al meer dan 100 jaar gevraagd en ongevraagd advies over onderwijsbeleid en ‑wetgeving aan de regering en Eerste en Tweede Kamer. De adviezen gaan over alle vormen van onderwijs: van voorschoolse voorzieningen tot aan post-universitair onderwijs en een leven lang ontwikkelen. De adviezen zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis en inzichten. En ze worden gevoed door kennis en ervaring uit het onderwijsveld en de praktijk van onderwijswetgeving en -beleid.