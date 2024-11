Kabinet investeert in talent voor microchipsector

Meer technici opleiden voor de microchipsector. Verspreid over het land gaan mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten daarmee vanaf vandaag aan de slag. Het kabinet investeert daar de komende 2 jaar € 80,9 miljoen in. Dat schrijven ministers Dirk Beljaarts (Economische Zaken) en Eppo Bruins (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) vandaag aan de Kamer. Deze investering is een begin, ook voor de jaren erna heeft het kabinet geld beschikbaar. Doel is om tot en met 2030 33.000 extra technici op te leiden voor de microchipsector in de regio’s Brainport Eindhoven, Delft, Noord-Nederland en Twente.

Nationaal versterkingsplan Microchip Talent

In het voorjaar van 2024 maakte het kabinet bekend € 2,5 miljard te gaan investeren in de microchipsector.

Minister Beljaarts: “Nederland heeft een sterke halfgeleidersector. Het kabinet wil daarin blijven investeren. Dat is belangrijk voor onze economie, veiligheid en voorkomen van afhankelijkheden van andere landen van buiten de EU. Microchips zitten in allerlei apparaten en machines, zoals wasmachines, auto’s en telefoons, die consumenten en bedrijven elke dag gebruiken. Op dit moment vinden er allerlei innovaties met deze technologie plaats waarin Europa en Nederland leidend willen zijn.”

Voldoende en goed opgeleide technici zijn een cruciale randvoorwaarde voor bedrijven in de microchipsector, met als bekendste voorbeeld ASML, om verder te groeien. De komende jaren zijn naar schatting zo’n 38.000 extra mensen nodig, waarvan ruim 2/3 in de regio Brainport Eindhoven. Daarom heeft het kabinet daar eenmalig € 450 miljoen voor beschikbaar, en € 80 miljoen structureel. Doel is om tot en met 2030 33.000 extra technici op te leiden voor de microchipsector, in zowel het mbo, hbo als wo.

Vandaag maakt het kabinet de eerste investering bekend. De opgave om talent op te leiden is een nationale opgave. Omdat de meeste mensen nodig zijn in de regio Brainport Eindhoven, gaat er € 45 miljoen naar onderwijsinstellingen in die regio. Naar onderwijsinstellingen in de regio Delft gaat € 9,4 miljoen, in Noord-Nederland € 5,9 miljoen en in Twente € 20,4 miljoen.

De investering is voor de komende 2 jaar. Ook voor de jaren erna heeft het kabinet geld structureel geld beschikbaar. Na positieve evaluatie stelt het kabinet de rest van het geld beschikbaar. Naast de bijdrage van het kabinet dragen ook bedrijven en onderwijsinstellingen bij, in totaal is hun bijdrage € 310 miljoen.

Minister Bruins: “Met deze investeringen versterken we het techniekonderwijs in ons land. Dat is goed nieuws. Niet alleen voor de techniekstudenten, maar ook voor onze economie. Goed techniekonderwijs is cruciaal voor de toekomst van ons land.”

Niet alleen meer, maar ook slimmer opleiden

Basis voor de investeringen van het kabinet zijn plannen die onderwijsinstellingen de afgelopen maanden zelf hebben gemaakt, en waar ze nu dus mee aan de slag kunnen. In hun plannen gaat het niet alleen om meer plek voor studenten bij technische opleidingen, maar ook bijvoorbeeld om slimme samenwerkingen tussen mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten om meer technici op de arbeidsmarkt te krijgen. Denk aan een gezamenlijk eerste studiejaar en meer leer-werktrajecten in het mbo en maatregelen om uitval van studenten te voorkomen. Ook gaan er meer mensen uit het bedrijfsleven lesgeven, zodat opleidingen beter aansluiten bij de praktijk.

Een regiegroep, onder leiding van voormalig Philips-topman Hans de Jong, heeft de plannen van onderwijsinstellingen beoordeeld en de ministers Beljaarts en Bruins geadviseerd welke plannen voldoende zijn om snel meer goede mensen op te leiden die aan de slag kunnen in de microchipsector.

Stroomnet, wonen en infrastructuur

Het kabinet investeert niet alleen in het opleiden van talent, maar pakt ook andere zaken aan die belangrijk zijn om de microchipsector te vergroten. Denk daarbij aan het versterken van het stroomnet, zorgen voor goede wegen en openbaar vervoer en meer huizen in de regio Brainport Eindhoven.