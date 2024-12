Uitkeringsbedragen per 1 januari 2025

Per 1 januari 2025 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast.

Het gaat om de:

Participatiewet;

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW);

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);

Algemene Ouderdomswet (AOW);

Algemene nabestaandenwet (Anw);

Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong);

Werkloosheidswet (WW);

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA);

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO);

Ziektewet (ZW);

Toeslagenwet (TW).

Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van afgeleid € 13,68 per uur (bij een 36-urige werkweek) naar € 14,06 per uur per 1 januari 2025.

Tevens worden de minimumjeugdlonen per 1 januari 2025 herzien. Die stijgen met hetzelfde percentage. Bovendien wordt de kinderbijslag verhoogd in lijn met de ontwikkeling van de consumentenprijzen.