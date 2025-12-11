Focus op woonplek, gegevensdeling en financiering voor betere zorg en ondersteuning mensen met verward gedrag

Het kabinet gaat meer focus en richting aanbrengen in de aanpak voor personen met verward gedrag. De focus komt te liggen op het faciliteren van woonplekken en het terugdringen van beperkingen bij gegevensdeling. Om het veld in staat te stellen hier uitvoering aan te geven wordt onder landelijke regie een sluitende aanpak afgesproken met structurele en betrouwbare financiering.

Deze prioriteiten, geformuleerd na gesprekken met mensen uit de praktijk, zijn de basis voor een meer samenhangende aanpak voor mensen met verward en onbegrepen gedrag en hun omgeving. Het kabinet zet hiermee een volgende stap in de integrale aanpak en een nadere concretisering en uitwerkingsrichting volgen snel. Hieraan wordt gewerkt door interdepartementaal programma, bestaande uit VWS, JenV, VRO en SZW, onder procesregie van de minister van BZK.

Minister van Binnenlandse Zaken Frank Rijkaart, coördinerend bewindspersonen voor de brede aanpak verward en onbegrepen gedrag: “Ieder jaar komen er meer meldingen van verwarde mensen, vorig jaar bijna 150.000. Dat zijn er te veel en we moeten onze aanpak versterken om deze mensen goed te helpen. Dat vraagt om meer coördinatie en acties die aansluiten bij wat professionals uit de praktijk vragen. Met deze prioriteiten kunnen we stappen zetten om hulp voor deze mensen en hun omgeving te versterken.”



Een overzicht van de prioriteiten die het kabinet in 2026 met de praktijk gaat uitwerken:

1. Meer woningen en passende woonvoorzieningen

Het kabinet neemt landelijke regie om te zorgen voor woningen of opvang met bijbehorende zorg en veiligheid voor deze doelgroep. Voor mensen met zware multiproblematiek, die een gevaar vormen voor zichzelf en hun omgeving, moet een geschikte structurele zorgplek komen. De ministeries van VRO en VWS werken samen met gemeenten om de huisvestingsopgave voor deze doelgroep te verbeteren.



2. Duidelijkheid over kaders gegevensuitwisseling

Aan gebruik van gegevens zijn regels verbonden vanwege privacy. Het kabinet gaat samen met ketenpartners na of hier nog onduidelijkheden, obstakels of hiaten bij zijn en hoe huidige mogelijkheden beter kunnen worden benut.​​​​​​​



3. Landelijke regie, lokale uitwerking

Het kabinet werkt toe naar een sluitende en meer uniforme aanpak met afspraken hoe daar lokaal invulling aan wordt gegeven.

4. Structurele betrouwbare financiering

Structurele en betrouwbare financiering is een belangrijke randvoorwaarde voor continuïteit van initiatieven rondom verward en onbegrepen gedrag. Het kabinet werkt de komende tijd verder uit hoe dit vorm kan krijgen.