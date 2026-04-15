Reactie Staat van het Onderwijs

Staatssecretaris Judith Tielen (Onderwijs en Emancipatie): "Het onderzoek van de Inspectie bevestigt dat lezen, schrijven en rekenen topprioriteit moeten blijven. Deze vaardigheden zijn onmisbaar om elkaar te begrijpen en volwaardig mee te doen in vervolgonderwijs, de economie en de samenleving. De schoolleider vervult een sleutelrol in onderwijsontwikkeling en kwaliteitsverbetering. Schoolleiders maken met hun onderwijskundige visie het verschil en verdienen ruimte en ondersteuning voor hun werk met lerarenteams."

Minister Rianne Letschert (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap): "Het belang van beter onderwijs in ons land is nauwelijks in woorden uit te drukken. Sterk onderwijs – waar ieder kind, iedere student en uiteindelijk ieder mens de goede basis meekrijgt die zij nodig hebben - is een randvoorwaarde voor een veilige en gelukkige toekomst. Ik merk bij de mensen in het onderwijs veel passie en motivatie om de kwaliteit te verhogen. Dat is goed. We zijn echt aan onszelf verplicht om hier samen werk van te maken. Deze Staat van het Onderwijs onderstreept dat eens te meer."