Samen met jonge Sudanezen bouwen aan een nieuw Sudan

Orange Corners helpt jonge start-ups in het Midden-Oosten en Noord-Afrika met het omzetten van slimme ideeën in ondernemingen die de wereld schoner of eerlijker maken. Ramiro Gomes Monteiro werkt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit BZ-programma in Sudan. Door corona doet hij dat vooralsnog vanuit Nederland.

‘Glorified Wifi-spaces worden het gekscherend genoemd: mooie, hippe ruimtes met snel internet waar jonge ondernemers samenkomen. Orange Corners probeert vanuit dit soort plekken de beste lokale ondernemers te bereiken. In vijftien landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA-regio) selecteren we twee keer per jaar jonge ondernemers voor ons programma. In elk land mogen twintig talentvolle ondernemers meedoen aan masterclasses, bedrijfsbezoeken en trainingen zodat ze hun eigen duurzame onderneming kunnen opzetten. Daarnaast mogen de ondernemers gebruik maken van ervaren coaches en mentoren uit de zakenwereld. Lokale professionals voeren dit programma uit.’

Jonge Sudanezen willen verandering ‘In Sudan waren er meer dan 1200 aanmeldingen, de behoefte aan ondersteuning is groot. Alleen de twintig beste, meest ambitieuze ondernemers komen door de strenge selectie. Sudan kent een tumultueuze recente geschiedenis. Tijdens de revolutie in 2019 speelden jongeren en vrouwen een grote rol. Nu er een burgerregering is, lijkt het de goede kant op te gaan. Jongeren staan open voor internationale handel, dat geeft hen zicht op een toekomst in eigen land. Maar de vooruitgang gaat met horten en stoten. Hoewel de VS heeft toegezegd Sudan van de terreurlijst te schrappen, zit het land nog steeds op slot. Makkelijk geldtransacties doen of handel drijven met het buitenland is nog niet mogelijk. Lokale partijen merken dat jonge Sudanezen ongeduldig zijn en sneller verandering willen. Met kennis, tools en netwerken proberen we ze perspectief te geven: samen met de lokale uitvoerders en de ambassades kunnen we bouwen aan een nieuw Sudan.’

'Orange Corners probeert vrouwelijke ondernemers te interesseren: we streven ernaar dat minimaal de helft van de deelnemers aan onze activiteiten vrouw is. Uit onderzoek van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank blijkt dat investeren in vrouwelijke ondernemers uiteindelijk meer welvaart en stabiliteit oplevert dan wanneer je investeert in mannen. Vrouwen gaan anders met geld om en hebben vaker een lange termijnvisie die meerdere partijen ten goede komt. Daarnaast kunnen ze een rolmodel zijn voor meisjes. Een inspirerend voorbeeld vind ik Nahla Omer. In ons online evenement vertelde zij over het oprichten van Sukar Cosmetics. In Sudan was alleen make-up van slechte kwaliteit te vinden. Bovendien zat er bleekmiddel in veel huidproducten; volgens het heersende schoonheidsideaal is een bleke huid mooier. Nahla lanceerde de eerste succesvolle cosmeticalijn op basis van biologische ingrediënten. De jonge Sudanese voerde campagne met workshops en televisieoptredens. Haar boodschap: we zijn schitterend zoals we zijn.’

Problemen? Kansen! ‘Inmiddels bestaat Orange Corners vier jaar. We begonnen in Zuid-Afrika en breidden uit naar vijftien landen waaronder Egypte, Senegal, Ivoorkust, Mozambique en Angola. Kenmerkend voor onze aanpak: we onderzoeken het ondernemersklimaat en ontwikkelen samen met Nederlandse ambassades en lokale partners activiteiten, daar waar we het meest kunnen betekenen. We proberen de banden te versterken met jonge, inventieve ondernemers en hen te verbinden aan private partners in eigen land. Daar zitten vaak Nederlandse bedrijven tussen die op zoek zijn naar talent om mee samen te werken. We betrekken ook universiteiten en andere kennisinstellingen. Zo willen we investeren in onderwijs dat praktijkgericht is, want vaak ligt de focus te veel op theorie. Het zou nuttig zijn als studenten leren welke stappen ze moeten zetten om een bedrijf op te zetten. Hoe kun je van een probleem een kans maken?’

Stabiele MENA-regio ‘Voor veel jonge ondernemers is het onmogelijk om startfinanciering te krijgen. Het Orange Corners Innovation Fund biedt startende ondernemers een vergoeding, zodat ze zich fulltime kunnen richten op het opzetten van een bedrijf. In samenwerking met lokale banken maken we ook goedkope of gratis leningen mogelijk voor deze ondernemers. Deze doelgroep kan interessant zijn voor banken, want mogelijkerwijs zijn dit de grote klanten van de toekomst.

Al moeten we de toekomst ook weer niet te rooskleurig schetsen. Een groot deel van de start-ups haalt de eerste vijf jaar niet. Maar met goede coaching en ondersteuning neemt de kans op slagen toe. Nederland heeft belang bij een stabiele MENA-regio. Als het lukt om een welvarende maatschappij op te bouwen, dan hoeven mensen huis en haard niet te verlaten om een goed leven te hebben en bouwen we sterkere handelsrelaties op.’